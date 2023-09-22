Номінації "За внесок у перемогу" не буде: член Шевченківського комітету Любка пояснив, чому

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

Нагадаємо, цього року вперше в історії імена лавреатів Шевченківської премії не оприлюднили вчасно, тобто 9 березня. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію – "За внесок у перемогу". Рішення Макарова додати номінацію в час, коли вже йде конкурс, піддали критиці. Відтак усі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження. 22 травня президент Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Євгена Нищука. Відповідно, було набрано й нових членів Комітету, до якого увійшов і Любка.

Відповідаючи на запитання щодо введення нової номінації, Любка сказав: "Ми тому й узялися до обов'язків як новий комітет, бо стосовно дій, рішень попереднього була певна критика. Вочевидь, було помилкою оголошувати нову номінацію в час, коли вже йде конкурс. На ходу такі речі не роблять, це можна було зробити наступного року".

Водночас він зазначив, що новий Комітет ухвалив рішення не вводити додаткову номінацію.

"Уже можна офіційно сказати, що номінації "За внесок у перемогу" не буде. Ми прийшли до такого спільного рішення, позиції про те, що "внесок у перемогу" буде одним із важливих критеріїв для надання премії у різних сферах. Але не окрема номінація, бо тоді премію за внесок у перемогу треба давати військовим, які сидять в окопах, а не митцям, письменникам чи музикантам", - сказав Любка.

"Тобто громадянська позиція під час повномасштабного вторгнення, патріотична діяльність, пряма служба в ЗСУ, промоція України за кордоном, яка допомогла привернути більше уваги, заохотити партнерів — це буде один із важливих критеріїв, але не ключовий. У кіномистецтві це може бути яскравіше, якщо це буде фільм про війну, а от у народно-прикладному мистецтві, можливо, ні, тому що у цю сферу нові тренди довше вливаються. Тобто не буде так, що твір поганий, але ми автора нагородили, бо він багато робить для перемоги. Все-таки це мистецька премія передусім", - додав він.