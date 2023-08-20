Про це передає кореспондент Еспресо.TV.

Серед лауреатів цьогорічної премії - поетеса Катерина Калитко, гурт "Хорея Козацька", письменник Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портников та режисерка Ірина Цілик. Розмір премії складає 429 тисяч гривень.

На заході нагороди вручили також лауреатам 2022-го року, які не змогли отримати їх березні через пандемію та воєнний стан.

За словами голови Шевченківського комітету Євгена Нищука, місце та час нагородження були засекречені з міркувань безпеки. Він зазначив, що критерії премії у наступному році дещо спростять, окрему категорію "За внесок у перемогу" не додадуть, адже усі роботи й так пронизані цим лейтмотивом.

"А в тих номінаціях: літературі, публіцистиці, літературознавстві, мистецтвознавстві, візуальних мистецтвах, театрі, кіно - що не має цього внеску? - Є, тому навіть в тлі указу на наступну кампанію, там є обов'язкова ця тема, і її окремо відривати від вже тих номінацій, в яких буде проводитися відбір, не має сенсу", - заявив Нищук.

Фото: Еспресо

Що відомо про премію

Національна премія України імені Тараса Шевченка - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

30 листопада 2022 року оголосили короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023, зокрема у переліку Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші.

19 січня відбувся другий тур конкурсу мистецьких творів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року.

Переможців традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка – 9 березня. Однак цього року вперше в історії імена переможців не оприлюднили. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію – "За внесок у перемогу".

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.

22 травня президент Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Євгена Нищука.

28 липня президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року.