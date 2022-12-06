Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Норвегія передає майже €15 млн місії ЄС з надання військової допомоги Україні

Норвегія передає майже €15 млн місії ЄС з надання військової допомоги Україні

6 грудня, 2022 вiвторок
19:32
війна з Росією Норвегія

Норвегія передає 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру, рішення про що було оголошене норвезьким урядом ще 31 жовтня

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Європейський Союз та Норвегія у вівторок, 6 грудня, уклали адміністративну угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік.

"Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги", – зазначається в повідомленні.

Рада ЄС підкреслює, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, "що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони, а також її твердої підтримки України у захисті свободи та суверенітету".

"Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії", – наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Раніше він оголосив, що вже 24 країни Європейського Союзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових.

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

  • Нагадаємо, уряд Норвегії анонсував "історичну" підтримку відбудові України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
Норвегія
допомога Україні
Читайте також:
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
4 грудня, 2022 неділя
Усик розповів, що він сказав Ф'юрі під час першої дуелі поглядів
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
5 грудня, 2022 понедiлок
"Почув про великі гроші": Ф'юрі зробив довгоочікувану заяву про супербій з Усиком
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Цей "Дождь" не надовго…
19:58
наслідки обстрілів Сумщини 6 грудня
На Сумщині внаслідок російського обстрілу з "градів" поранено 69-річного чоловіка
19:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
19:50
техніка окупантів
Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по ракетно-зенітних комплексах
19:45
Гаві (на передньому плані) та Хакім Зієш, Марокко - Іспанія
Марокко сенсаційно перемогло Іспанію та вийшло до чвертьфіналу ЧС-2022
19:44
обстріл Краматорська 6 грудня
Росіяни вдарили по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста
19:41
російські окупанти
Протягом доби окупанти здійснили 10 обстрілів і завдали 4 ракетних ударів, - Генштаб
19:32
росія мобілізація орки окупанти
На Донеччині дезертували два десятки російських військових, усіх їх знищили, - Генштаб
19:28
нафта ембарго санкції
Росія може зафіксувати вартість своєї нафти у відповідь на стелю цін, – Bloomberg
19:14
Кривий Ріг
Кривий Ріг зазнав ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури
19:13
окупанти орки
У Бєлгородській і Курській областях РФ оголосили про створення загонів тероборони
19:02
команда Мінцифри та компанії Recorded Future
Мінцифри посилить співпрацю у сфері кіберзахисту з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future
18:53
Зеленська, Зінкевич, Паєвська: в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок
18:53
Ексклюзив
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
Розсилка кривавих конвертів до українських посольств показує, що у Росії немає "дна", - експерт з питань безпеки Хара
18:53
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Індія має змогу купувати російську нафту дешево, тому що українці потерпають від агресії РФ": Кулеба закликав Нью-Делі розширити підтримку Києва
18:06
Валдіс Домбровскіс
У Єврокомісії заявили, що знайдуть спосіб виділити Україні 18 млрд євро попри позицію Угорщини
18:05
OPINION
Ніка Нікалео
У війни багато жіночих облич
17:56
Сі Цзіньпін
Лідер Китаю вирушає з візитом у Саудівську Аравію, де зустрінеться з очільниками 14 арабських держав, - CNN
17:47
діти
В Україні через війну вважається зниклою безвісти 331 дитина, від 24 лютого розшукали 7998 дітей
17:43
Ексклюзив
Himars
США могли перестрахуватися і видалити з HIMARS програму для запуску ATACMS, - головред Defense Express Катков
17:42
Денис Шмигаль
Унаслідок масованих атак РФ пошкоджено 35% ключових об'єктів української енергосистеми
17:41
Світло
Половина Київської області досі без світла, - голова ОВА
17:34
Денис Шмигаль
Від початку повномасштабної війни на фінансування армії та безпеку виділили понад ₴1,1 трлн, - Шмигаль
17:33
Дніпро
"Цілішими будуть": у Дніпрі на територію КП "Зооконтроль" перенесуть пам'ятники, пов'язані з РФ
17:30
Анонс
Путін зі сльозами на очах дякує військовим. Програма "Кацапознавство" о 18:00
17:25
У Ростовській області дезертир розстріляв поліцейських
У Ростовській області ймовірний дезертир обстріляв поліцейських з кулемета
17:23
Олександр Онищенко
Північна Македонія позбавила громадянства екснардепа Онищенка, який перебуває у розшуку, - ЗМІ
17:15
Херсон водоканал скрін з відео
Росіяни обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу
17:11
Папуа Нова-Гвінея
Дослідники нарахували в Папуа Новій Гвінеї 17 млн населення - вдвічі більше, ніж за офіційними даними
17:04
санкції проти Росії
У новий пакет санкцій ЄС пропонують включити заборону 4 росканалів та експорту на 2,3 млрд євро, - ЗМІ
17:01
Ексклюзив
Пожежа на аеродромі в Курську
Ми атакували летовища РФ, і ми будемо робити це й далі, - військовий аналітик Гетьман
16:56
Кордон з БІлоруссю
Білоруські прикордонники використовують біженців з Ірану та Пакистану, щоб виявляти вразливі ділянки українського кордону, - ЦНС
16:41
Робота з відновлення електропостачання
В Одесі відновили електропостачання об'єктів критичної інфраструктури та деяких районів міста
16:36
МАГАТЕ
У Міненерго заявили, що Росію треба позбавити статусу країни - члена МАГАТЕ
16:24
операція
Невідкладні операції та госпіталізації не припинятимуть попри загрозу знеструмлення, - МОЗ
16:23
Google
Арестович і генератор: Google оприлюднив найпопулярніші запити українців 2022-го
16:19
Ексклюзив
Сумщина обстріли
Росіяни б'ють навіть по трансформаторах, які живлять декілька вулиць у селах, - очільник Сумської ОВА
16:18
відновлення енергосистеми
На відновлення енергосистеми потрібно ще кілька діб, - Укренерго
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
OPINION
Агія Загребельська
Чим ближче до звільнення Криму — тим більше російських ІПСО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV