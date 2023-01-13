Норвегія планує інвестувати 240 млн євро у виробництво артилерійських боєприпасів

Про це в п’ятницю, 13 січня, оголосив норвезький уряд.

Зокрема, як пояснив міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум, війна в Україні спричинилась до зростання попиту на зброю та боєприпаси.

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"Забезпечення безпеки норвежців шляхом належної готовності є одним із головних завдань уряду. Цим замовленням уряд сприяє як готовності національного війська, так і підтримці України з боку Заходу", – зазначив він.

Також додається, що рішення норвезького уряду ще повинне бути затверджене парламентом – Стортингом.

Нагадаємо, на початку грудня CNN поінформували, що адміністрація Байдена розглядала українські запити щодо передачі касетних боєприпасів.

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