Норвегія планує інвестувати 240 млн євро у виробництво артилерійських боєприпасів
Уряд Норвегії на тлі повномасштабних бойових дій в Україні розпорядився збільшити закупівлю артилерійських боєприпасів у норвезької компанії Nammo, на що буде спрямовано 2,6 мільярда норвезьких крон (240 мільйонів євро)
Про це в п’ятницю, 13 січня, оголосив норвезький уряд.
Зокрема, як пояснив міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум, війна в Україні спричинилась до зростання попиту на зброю та боєприпаси.
Читайте також: Посол Василь Боднар спростував інформацію про постачання з Туреччини в Україну касетних боєприпасів
"Забезпечення безпеки норвежців шляхом належної готовності є одним із головних завдань уряду. Цим замовленням уряд сприяє як готовності національного війська, так і підтримці України з боку Заходу", – зазначив він.
Також додається, що рішення норвезького уряду ще повинне бути затверджене парламентом – Стортингом.
- Нагадаємо, на початку грудня CNN поінформували, що адміністрація Байдена розглядала українські запити щодо передачі касетних боєприпасів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе