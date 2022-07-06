Норвегія розблокувала постачання вантажів росіянам на Шпіцберген
Норвегія відновила постачання вантажів росіянам на архіпелазі Шпіцберген, але доправлятиме їх власними суднами
Про це повідомляє NRK.
За словами представниці міністерства закордонних справ Норвегії Ані Хаавардсдаттер Лунде, два контейнери із запасами для росіян вирушають на норвезькому судні з Тромсе.
Вона пояснила, що контейнери раніше не дозволяли перевозити через кордон, оскільки вони перебували на російських транспортних засобах. Однак тепер контейнери доправлятимуть норвезьким транспортом.
У червні 20 тонн продовольства, призначеного для мешканців російського шахтарського селища Баренцбург, зупинили на пропускному пункті на кордоні Норвегії та Росії. МЗС РФ вимагало від Норвегії швидкого розв'язання питання з доставкою вантажів для російських поселень на Шпіцбергені та пригрозило заходами у відповідь.
- 29 червня стало відомо, що Норвегія не дозволила РФ провозити вантажі до російського селища Баренцбург на Шпіцбергені через санкції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе