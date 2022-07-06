Про це повідомляє NRK.

За словами представниці міністерства закордонних справ Норвегії Ані Хаавардсдаттер Лунде, два контейнери із запасами для росіян вирушають на норвезькому судні з Тромсе.

Вона пояснила, що контейнери раніше не дозволяли перевозити через кордон, оскільки вони перебували на російських транспортних засобах. Однак тепер контейнери доправлятимуть норвезьким транспортом.

У червні 20 тонн продовольства, призначеного для мешканців російського шахтарського селища Баренцбург, зупинили на пропускному пункті на кордоні Норвегії та Росії. МЗС РФ вимагало від Норвегії швидкого розв'язання питання з доставкою вантажів для російських поселень на Шпіцбергені та пригрозило заходами у відповідь.

29 червня стало відомо, що Норвегія не дозволила РФ провозити вантажі до російського селища Баренцбург на Шпіцбергені через санкції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb