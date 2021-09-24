Норвегія скасовує більшість COVID-обмежень 25 вересня

Про це заявила прем'єр-міністерка Ерна Солберг, повідомляє ЄП.

Обмеження перестануть діяти з 16:00 25 вересня.



Читайте також: Данія стала першою країною в ЄС, яка скасувала карантин

"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії", - заявила Солберг.

Прем’єрка зазначила, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, проте вакцинація дозволяє не вдаватися до надзвичайних заходів.



Читайте також: Португалія 1 жовтня скасує майже всі обмеження, пов'язані з коронавірусом



У Норвегії першою дозою щеплені понад 90% дорослих, за місяць вони будуть захищені.



МОЗ рекомендував скасувати вимогу дотримання дистанції, обмеження на зустрічі і масові заходи. Водночас рекомендували зберегти вимогу ізолюватися, якщо людина має підозру або знає про хворобу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb