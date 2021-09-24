Норвегія скасовує більшість COVID-обмежень 25 вересня
Уряд Норвегії скасовує майже всі обмеження, що діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу
Про це заявила прем'єр-міністерка Ерна Солберг, повідомляє ЄП.
Обмеження перестануть діяти з 16:00 25 вересня.
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"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії", - заявила Солберг.
Прем’єрка зазначила, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, проте вакцинація дозволяє не вдаватися до надзвичайних заходів.
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У Норвегії першою дозою щеплені понад 90% дорослих, за місяць вони будуть захищені.
МОЗ рекомендував скасувати вимогу дотримання дистанції, обмеження на зустрічі і масові заходи. Водночас рекомендували зберегти вимогу ізолюватися, якщо людина має підозру або знає про хворобу.
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