Норвегія слідом за Україною приєдналася до бойкоту змагань із фехтування, де виступатимуть росіяни та білоруси
Норвезькі фехтувальники, як і українські, відмовились від виступів на змаганнях, де будуть представлені білоруські та російські спортсмени
Про це повідомляє Федерація фехтування Норвегії.
Норвегія також відмовилась від участі у змаганнях.
"Після затвердження більшістю на конгресі FIE дозволу росіянам і білорусам відновити виступи, керівництво федерації фехтування вирішило не відправляти спортсменів на змагання і першості за їхньої участі", – йдеться в заяві.
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Норвегія планує провести замість Кубка світу своє змагання, куди хочуть запросити інших скандинавів - Швецію та Фінляндію.
Норвегія - це перша країна, яка слідом за Україною відмовилась від участі в турнірах із представниками РФ і Білорусі.
- Нагадаємо, 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- 4 квітня стало відомо, що Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.
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