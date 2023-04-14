Норвегія слідом за Україною приєдналася до бойкоту змагань із фехтування, де виступатимуть росіяни та білоруси

Про це повідомляє Федерація фехтування Норвегії.

Норвегія також відмовилась від участі у змаганнях.

"Після затвердження більшістю на конгресі FIE дозволу росіянам і білорусам відновити виступи, керівництво федерації фехтування вирішило не відправляти спортсменів на змагання і першості за їхньої участі", – йдеться в заяві.

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Норвегія планує провести замість Кубка світу своє змагання, куди хочуть запросити інших скандинавів - Швецію та Фінляндію.

Норвегія - це перша країна, яка слідом за Україною відмовилась від участі в турнірах із представниками РФ і Білорусі.