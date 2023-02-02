Норвегія збільшить витрати з Фонду добробуту для допомоги Україні

Про це заявив у парламенті прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Зазначається, що фонд добробуту країни з капіталом 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів, фіксує різке зростання припливу доходів, оскільки ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Гар Стере не уточнив скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання, яке призведе до тимчасового збільшення видатків із суверенного фонду добробуту.

Він додав, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії та процентні ставки.

31 січня ЗМІ повідомили, що уряд Норвегії 7 лютого планує представити в парламенті детальний план довгострокової підтримки України. В Осло поки не конкретизують суму коштів, бо не знають, якою вона має бути, – але розуміють, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

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