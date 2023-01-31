Норвегія планує затвердити п’ятирічну багатомільярдну програму підтримки України, – ЗМІ

Зміст плану повідомило норвезьке видання Vårt Land.

Передбачається, що протягом п’яти років через окрему програму, розраховану на п’ять років, Україні будуть виділені "значні кошти в розмірі мільярдів" норвезьких крон. Відомо, що у 2023 році сума буде розподілена порівну на військову та цивільну підтримку включно з відбудовою.

Видання зазначає, що в Осло поки не конкретизують суму коштів, бо не знають, якою вона має бути – але розуміють, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

Також додається, що очікується, що схвалення програми дозволить Норвегії досягти встановленої урядом мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Тоді як програма підтримки України буде представлена наступного тижня, вже в четвер прем’єр країни Йонас Гар Стьоре може згадати про неї під час парламентської дискусії про "війну в Україні та її наслідки".

26 січня повідомлялося про те, що українські військові проходитимуть навчання в Норвегії. Зокрема вони візьмуть участь у тренінгах щодо санітарних заходів, стрільби та курс командного управління.

31 січня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував "якнайшвидше" надання Україні частини норвезького парку танків Leopard 2.

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