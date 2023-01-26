Українські військові проходитимуть навчання в Норвегії

Про це повідомляє видання DN з посиланням на заяву міністра оборони країни Бйорна Арільда Грама.

"Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним", - сказав він.

За його словами, близько сотні перших українських солдатів прибудуть весною на базу Національної гвардії в Тронделаг. У Норвегії вони мають пробути п'ять-шість тижнів. Тоді їм на зміну приїдуть нові українські військові.

Раніше українські бійці вже проходили підготовку у Норвегії, але тоді їх було менше за чисельністю і вони лише мали підготовку на обладнанні, наданому Норвегією.

5 січня Норвегія відправила Україні нову партію боєприпасів калібру 155 мм. Крім того, Норвегія підтримує передачу танків Україні, а також сама готується направити важку техніку для ЗСУ.

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