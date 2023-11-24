Норвезький Гельсінський комітет вимагає від РФ звільнити кримського політв’язня Руслана Сулейманова

Про це йдеться на сайті Норвезького Гельсінського комітету.

"Сьогодні минає рік відтоді, як російська окупаційна влада в Криму засудила його до 14 років ув'язнення. Та невелика інформація, яку Руслан може передати через свого адвоката, викликає занепокоєння, і ми стурбовані його здоров'ям і безпекою. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - заявила Беріт Ліндеман

Руслан Сулейманов є одним з десятків інших кримськотатарських активістів, яких російська правозахисна організація "Меморіал" вважає політичними в'язнями.

"Я нещодавно розмовляла з дружиною та матір'ю Руслана. Мені дуже боляче чути про їхню ситуацію і про те, як їм його не вистачає. Він повинен повернутися додому, щоб захистити свою сім'ю і стати на захист своєї країни", - наголосила Ліндеман.

Зазначається, що вона надіслала листа до Новочеркаської в'язниці, щоб нагадати Руслану, що його боротьбу та мужність бачать і пам'ятають.

Спільно з багатьма партнерами по всьому світу Норвезький Гельсінський комітет продовжуватиме виступати за звільнення всіх політичних в'язнів, які утримуються в російських в'язницях.

Довідково: Руслан Сулейманов є одним із 25 людей, затриманих російськими спецслужбами в березні 2019 року за фальшивими звинуваченнями в тероризмі. Минулого року він був засуджений до 14 років позбавлення волі в результаті судового процесу, який широко визнаний політично вмотивованим, несправедливим і несправедливим.

Відколи російські війська окупували Крим у 2014 році, Руслан був активним учасником руху "Кримська солідарність", виступаючи проти репресій проти свого народу. Зараз Руслан відбуває покарання в Новочеркаську, Росія.