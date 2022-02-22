10 членів Вищої ради правосуддя звільнилися - ВРП припинила виконувати свої повноваження

Про це повідомляє пресслужба ВРП.



У заяві зазначають, що 8 лютого 2022 року Етична рада - незалежний орган, який оцінює на доброчесність членів та кандидатів до ВРП, - розпочала оцінювання одночасно усіх членів ВРП, окрім голови Верховного Суду. За законом, якщо рада відсторонить хоча б одного члена Вищої ради правосуддя, то ВРП припинить діяльність у зв’язку з відсутністю кворуму.



"Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя", - йдеться у повідомленні.



Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков написав у Facebook, що після цієї події "розпочинається без перебільшення нова ера в українському судочинстві".



"Очевидно, (члени ВРП, - ред.) подивилися, як проходили вчора співбесіди в Етичній раді з кандидатами на посади, і дещо зрозуміли. Лишилися члени Блажівська, Грищук, Саліхов і Плахтій, які вважають, що пройдуть Етичну без проблем. Побачимо. До кожного з них у суспільства є претензії, цікаво буде подивитися як їх оцінять.Також в складі залишається голова ВС Князєв, на якого як члена ВРП за посадою перевірка ЕР не поширюється", - пояснив Жернаков.



Він додав, що тепер ВРП має 16 вакансій, які будуть заповнені саме через Етичну раду.



"Ту саму, про яку вчора Путін жалівся, що в ній перевагу мають незалежні міжнародні експерти. Таким чином, навіть у найгіршому випадку ВРП оновиться доброчесними членами на 16/21, що є більше, ніж на три чверті", - зауважив Жернаков.







Нагадаємо, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Документ щодо ВРП передбачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів та створення Етичної ради, до якої входять троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

У вересні міжнародні партнери України подали до ВРП списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.