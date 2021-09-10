Міжнародні партнери висунули кандидатів на посади експертів у комісії при ВРП і ВККС

Про це йдеться у спільній заяві Представництва ЄС, посольств США, Німеччини, Канади, Британії, офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, ОБСЄ та Європейського банку реконструкції і розвитку, передає ЄП.

Партнери нагадують, що привітали зміни до законодавства, що запровадили незалежні відбіркові комісії для вибору і перевірки осіб за тимчасової участі міжнародних експертів.

"Сьогодні міжнародні партнери представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя два спільні списки міжнародних експертів для їх відбору і призначення до ради з етики при Вищій раді правосуддя та відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції. Ці номінації відображають нашу незмінну відданість підтримці ключових реформ", - йдеться у заяві.

Партнери зауважили, що тимчасова участь міжнародних експертів у перевірці і відборі членів ВККС і ВРП допоможе відновити довіру до судової системи, боротися з "круговою порукою" у системі, і що судова реформа була однією з вимог Революції гідності.

"Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком", - йдеться у заяві.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.