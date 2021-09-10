Міжнародні партнери висунули кандидатів на посади експертів у комісії при ВРП і ВККС
Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів
Про це йдеться у спільній заяві Представництва ЄС, посольств США, Німеччини, Канади, Британії, офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, ОБСЄ та Європейського банку реконструкції і розвитку, передає ЄП.
Партнери нагадують, що привітали зміни до законодавства, що запровадили незалежні відбіркові комісії для вибору і перевірки осіб за тимчасової участі міжнародних експертів.
"Сьогодні міжнародні партнери представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя два спільні списки міжнародних експертів для їх відбору і призначення до ради з етики при Вищій раді правосуддя та відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції. Ці номінації відображають нашу незмінну відданість підтримці ключових реформ", - йдеться у заяві.
Партнери зауважили, що тимчасова участь міжнародних експертів у перевірці і відборі членів ВККС і ВРП допоможе відновити довіру до судової системи, боротися з "круговою порукою" у системі, і що судова реформа була однією з вимог Революції гідності.
"Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком", - йдеться у заяві.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
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