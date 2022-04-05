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Нова група російських пропагандистів прибуває на ЗАЕС, - Енергоатом

5 квітня, 2022 вiвторок
11:19
війна з Росією Запорізькіа АЕС

Група з 20 російських пропагандистів прибуває на ЗАЕС після того, як одна спроба відзняти на станції матеріал для фейків завершилась провалом

Про це повідомив Енергоатом у Телеграм з посиланням на слова свого очільника Петра Котіна.

"Це вже було на ЗАЕС... Прислали 14 російських пропагандистів, які намагалися взяти інтерв'ю у українського персоналу, чи задоволені вони заходом російського десанту на ЗАЕС. Але нічого тоді не вийшло – вони зняли два відеосюжета зі своїми ж цитатами, два фейка. Персонал посилає таких пропагандистів або просто нічого не відповідає", – розповів Котін.

"Зараз ми маємо інформацію, що нова група з 20-ти так званих журналістів прибуває на ЗАЕС. Я думаю, що результат буде такий самий", – додав він.

Як вказав Енергоатом, захоплення українських АЕС окупантам потрібна для того, щоб завдати Україні економічної шкоди, знищити важливу інфраструктуру, зупинити підприємства і заводи.

При цьому на Чорнобильській АЕС немає нічого, крім радіоактивного матеріалу, який можна використовувати для так званих брудних бомб. Російські солдати могли зазнати високого рівня радіації, що теж може бути причиною їхнього відходу.

Окупанти досі тримають під контролем Запорізьку АЕС, а її персонал змушують погоджувати з військовими командирами загарбників, які нічого взагалі не тямлять в атомній енергетиці. Незважаючи на шкоду для себе самих, окупанти завдали руйнувань частині об'єкта.

"Гарантувати безпеку ядерних об’єктів, коли там цілодобово присутні сторонні люди, – неможливо", – підкреслює Енергоатом.

 
  • Нагадаємо, окупанти намагаються заселитися в соцоб’єктах ЗАЕС.
  • Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції. 
  • Наразі російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.
  • Станом на 23 березня усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

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Енергоатом
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