Нова хвиля COVID-19 в Україні: вже 22 тис. заражених за добу
За добу 21 січня 2022 в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених лабораторно випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 2838, медпрацівників - 535)
Про це із посиланням на статистику Мінохорониздоров'я станом на ранок неділі, 22 січня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 608 осіб,
летальних випадків - 136,
одужало - 4 610 осіб.
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Регіони-лідери поширення COVID-19:
Київ (1 744) та Київщина (743) - 3 487 випадків за добу 21 січня,
Львів та Львівщина - 3 293,
Івано-Франківськ та Франківщина - 2 286,
Суми та Сумщина - 1 355,
Одеса й Одещина - 1 079,
Хмельницький і Хмельниччина - 1 064,
Вінниця і Вінниччина - 1 005.
Решта українських обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають за суботу, 21 січня, менше 1 тис. випадків.
Слід зазначити, що показник сьогоднішнього ранку в понад 22 тис. заражених є найвищим в Україні з початку нинішнього 2022 року.
- Нагадаємо, КМДА закликає столичних роботодавців перевести працівників на "дистанційку".
- При цьому школярів у Сумах та Чернівцях знову переводять на "дистанційку".
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