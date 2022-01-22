Нова хвиля COVID-19 в Україні: вже 22 тис. заражених за добу

Про це із посиланням на статистику Мінохорониздоров'я станом на ранок неділі, 22 січня, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 608 осіб,



летальних випадків - 136,



одужало - 4 610 осіб.



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Регіони-лідери поширення COVID-19:



Київ (1 744) та Київщина (743) - 3 487 випадків за добу 21 січня,



Львів та Львівщина - 3 293,



Івано-Франківськ та Франківщина - 2 286,



Суми та Сумщина - 1 355,



Одеса й Одещина - 1 079,



Хмельницький і Хмельниччина - 1 064,



Вінниця і Вінниччина - 1 005.



Решта українських обласних центрів разом із прилеглими до них областями мають за суботу, 21 січня, менше 1 тис. випадків.



Слід зазначити, що показник сьогоднішнього ранку в понад 22 тис. заражених є найвищим в Україні з початку нинішнього 2022 року.

Нагадаємо, КМДА закликає столичних роботодавців перевести працівників на "дистанційку".

При цьому школярів у Сумах та Чернівцях знову переводять на "дистанційку".



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