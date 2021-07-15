Нова хвиля пандемії коронавірусу в Україні може бути раніше осені, - МОЗ

Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

Як зазначається, нову хвилю коронавірусу прогнозують через поширення штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Станом на сьогодні цей штам вірусу вже виявили в 111 країнах і очікується, що він стане домінантним у світі.

“В Україні вже підтверджено 4 випадки інфікування штамом Дельта. 13 липня Інститут молекулярної біології і генетики підтвердив секвенуванням ще 2 випадки коронавірусної хвороби, викликаних штамом “Дельта”, - йдеться в повідомленні.

Фахівці Центру громадського здоров’я прогнозують, що в Україні нової хвилі пандемії варто чекати вже восени.

“Проте якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог — носіння масок та дотримання дистанції — підйом захворюваності може статися і раніше”, - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначають, що важливо вакцинуватися, особливо людям із груп ризику — людям, старшим 60 років, із супутніми захворюваннями, як-то онкологічні недуги, серцево-судинні захворювання, діабет, а також рідним та людям, які проживають із ними або доглядають за ними.

Нагадаємо, у​​​​продовж доби 14 липня було зареєстровано ​​​​623 нових випадки COVID-19 (в тому числі 37 дітей та 12 медпрацівників), 20 людей померли, 589 пацієнтів одужали.

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