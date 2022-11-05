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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Нова партія "шахедів" прибула до Москви на іранському літаку, - Bild

Нова партія "шахедів" прибула до Москви на іранському літаку, - Bild

5 листопада, 2022 субота
19:43
війна з Росією Shahed-136

У четвер, 3 листопада, до Москви прибув транспортний літак з Ірану, на борту якого, імовірно, перевозили дрони-камікадзе Shahed-136

Про це повідомляє видання Bild.

Так, 3 листопада вранці з Тегерану вилетів транспортний літак Іл-76, який того ж дня близько полудня приземлився в російському аеропорту "Внуково". На двох фотографіях з анонімних джерел видно, як до ангара з літака вивозять піддони з великими ящиками.

Зазначають, що літак, на якому до Москви прибув вантаж, належить приватній іранській авіакомпанії Pouya Air, яка до 2012 року називалася Yas Air. Вона змінила назву після того, як потрапила до санкційного списку США. Американське міністерство фінансів стверджує, що літаки цієї компанії транспортують незаконні вантажі.

Військовий експерт видання Юліан Репке вважає, що на літаку Іл-76 до Росії прибула нова партія дронів-камікадзе Shahed-136. Саме їх росіяни активно використовують у війні проти України.

  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони-камікадзе.

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