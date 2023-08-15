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Нова Зеландія скасовує усі COVID-обмеження з 15 серпня

15 серпня, 2023 вiвторок
07:00
Світ Нова Зеландія

Уряд Нової Зеландії оголосив, що з 15 серпня скасовує усі обмеження, пов’язані з коронавірусом

Про це повідомляє Сіньхуа.

Міністр охорони здоров’я Айша Верралл зауважила, що попри прогнозовані коливання випадків коронавірусу від тижня до тижня, загальна кількість випадків зараження, рівень стічних вод з вірусом і кількість госпіталізацій в країні з початку червня мають тенденцію до зниження.

За її словами, за останній місяць кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом досягла найнижчого рівня з лютого 2022 року і що станом на зараз Нова Зеландія, швидше за все, подолала пік грипу. Також рівень імунітету населення країни дозволяє країні безпечно скасувати вимоги щодо COVID-19.

Підхід до боротьби з коронавірусом у Новій Зеландії перейшов від екстреного реагування до сталого довгострокового лікування, додала міністерка.

Коронавірус
COVID-19
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