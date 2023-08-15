Нова Зеландія скасовує усі COVID-обмеження з 15 серпня
Уряд Нової Зеландії оголосив, що з 15 серпня скасовує усі обмеження, пов’язані з коронавірусом
Про це повідомляє Сіньхуа.
Міністр охорони здоров’я Айша Верралл зауважила, що попри прогнозовані коливання випадків коронавірусу від тижня до тижня, загальна кількість випадків зараження, рівень стічних вод з вірусом і кількість госпіталізацій в країні з початку червня мають тенденцію до зниження.
За її словами, за останній місяць кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом досягла найнижчого рівня з лютого 2022 року і що станом на зараз Нова Зеландія, швидше за все, подолала пік грипу. Також рівень імунітету населення країни дозволяє країні безпечно скасувати вимоги щодо COVID-19.
Підхід до боротьби з коронавірусом у Новій Зеландії перейшов від екстреного реагування до сталого довгострокового лікування, додала міністерка.
- 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
- В Україні карантин через COVID-19 скасували з 1 липня. Проте на території країни нині циркулює 14 штамів коронавірусу.
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