Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Нової Зеландії.

Там нагадали, що Іран надав допомогу Росії у військових діях у формі безпілотників, які запускаються проти української інфраструктури. В уряді країни зазначили, що постачання безпілотників загрожує суверенітету та територіальній цілісності України і небпезпечне для цивільних осіб.

"Нова Зеландія засуджує всіх фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну", — сказала очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

"Щоб чинити тиск на російську військову машину, ми накладаємо санкції ще на вісім іранських фізичних і юридичних осіб. Вони підлягатимуть заморожуванню активів, забороні на пересування та обмеженню комерційної діяльності з будь-ким у Новій Зеландії", - сказала Махута.

Під санкції потрапили керівник відділу постачання, досліджень і промисловості міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, командувач ВПС Ірану та компанії, відповідальні за виробництво безпілотників.