Нова Зеландія запровадила санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, якими вона атакує цивільну інфраструктуру України
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Нової Зеландії.
Там нагадали, що Іран надав допомогу Росії у військових діях у формі безпілотників, які запускаються проти української інфраструктури. В уряді країни зазначили, що постачання безпілотників загрожує суверенітету та територіальній цілісності України і небпезпечне для цивільних осіб.
"Нова Зеландія засуджує всіх фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну", — сказала очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута.
"Щоб чинити тиск на російську військову машину, ми накладаємо санкції ще на вісім іранських фізичних і юридичних осіб. Вони підлягатимуть заморожуванню активів, забороні на пересування та обмеженню комерційної діяльності з будь-ким у Новій Зеландії", - сказала Махута.
Під санкції потрапили керівник відділу постачання, досліджень і промисловості міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, командувач ВПС Ірану та компанії, відповідальні за виробництво безпілотників.
- 14 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що проти Росії має бути запроваджено санкції, які унеможливлять отримання нею електроніки, необхідної для виготовлення ракет і дронів, які вона запускає по Україні.
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