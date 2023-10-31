Нове покоління ноутбуків MacBook та оновлений iMac: компанія Apple презентувала новинки

Про це йдеться на сайті компанії.

Чипи M3, M3 Pro і M3 Max

Нові чипи третього покоління від Apple забезпечують підвищення продуктивності та розкривають нові можливості для продуктів компанії. Це перші чіпи для персональних комп’ютерів, створені за провідною в галузі тринанометровою технічною технологією, що дозволяє підвищити швидкість і ефективність. Швидкість візуалізації тепер у 2,5 рази вища, ніж на мікросхемах сімейства M1.

Зовнішній вигляд 24-дюймової моделі iMac залишився майже незмінним. Пристрій працює на базі процесора M3, такого ж, як у 14- та 16-дюймових MacBook Pro.

Фото: Apple

Процесори підтримують до 128 Гб пам'яті, а також краще оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Крім потужності та швидкості роботи, що виросла, чіпи забезпечують і більш ефективне енергоспоживання.

Нові MacBook Pro

Apple також анонсувала нову лінійку MacBook Pro. Завдяки архітектурі графічного процесора наступного покоління та швидшому процесору сімейство M3 надає MacBook Pro ще більшу продуктивність і нові можливості.14- та 16-дюймові MacBook Pro з M3 Pro забезпечують ще більшу продуктивність і додаткову уніфіковану підтримку пам’яті.

Моделі M3 Pro і M3 Max тепер також доступні в чорному кольорі з темним алюмінієвим покриттям.

Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR із на 20 відсотків яскравішим вмістом SDR, вбудованою камерою 1080p та звуковою системою з шістьма динаміками.

Фото: Apple

Дисплей практично не змінився Liquid Retina XDR з частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість у звичайному режимі зросла до 1000 ніт, а HDR не змінилася - до 1600 ніт. Батарея тримає тепер 22 години. Нові продукти будуть доступні з 7 листопада. На презентації представили лінійку у кольорі Space Black.

Замовити новий MacBook Pro можна буде з 7 листопада. Вартість 14-дюймового комп'ютера починається з позначки $1600 за базову версію, а 16-дюймовий ноутбук обійдеться як мінімум $2500.

24-дюймовий iMac

Новий iMac отримав 24-дюймовий екран Retina з роздільною здатністю 4,5K. Продуктивність нового комп'ютера в 4 рази вища, ніж в iMac з екраном 21,5 дюйми. Новинка отримала вбудовані камери FaceTime 1080p, а також аудіосистему із шістьма динаміками. Вона підтримує бездротові протоколи Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Також у комп'ютері є чотири порти USB-C, включаючи два порти Thunderbolt.

Компанія заявляє, що з новим компʼютером можна редагувати та відтворити до 12 потоків відео 4K, що в 3 рази більше, ніж раніше; створювати відеопроєкти в Final Cut Pro і Adobe Premiere Pro вдвічі швидше; обробляти фотографії в таких програмах, як Adobe Photoshop, у 2 рази швидше.



Початкова ціна восьмиядерного моноблока $1299, а з десятьма ядрами - від $1499.