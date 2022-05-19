Нові локомотиви, модернізація залізниці та автошляхів. Україна і США підписали Меморандум про транспортне співробітництво
Україна поглибила співпрацю з США в сфері відновлення інфраструктури, підписавши Меморандум про транспортне співробітництво
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України в Фейсбуці
"Ми щиро вдячні американським колегам за стійку та послідовну підтримку нашої країни, зокрема, у її інфраструктурному поступі. Американські партнери беруть активну участь в розвитку проєкту Київської обхідної дороги, забезпечують Укрзалізницю сучасними тепловозами компанії General Electric, а американські морські перевізники співпрацюють з українськими портами. Сьогодні ми можемо говорити про підписання Меморандуму як про чергове свідчення дружніх відносин між США та Україною, яке ще більше поглибить співпрацю двох держав", — йдеться в повідомленні.
Очікується, що в рамках підписаного документа до 2030 року буде оновлений парк локомотивів та вагонів, створена система швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращена залізнична інфраструктура, особливо у великих містах.
Як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у сфері пріоритетів залишаються і проєкти модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування.
Меморандум підтверджує, зокрема, і наміри сторін продовжувати тісну співпрацю щодо питань безпеки повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації.
- Також сьогодні, 19 травня, стало відомо, що США виділять Україні $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги.
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