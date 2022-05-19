США виділять Україні $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги
Нова партія продовольчої допомоги від США має допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, пише CNN.
"Нині, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо значно більше", - сказав він.
Блінкен також додав,що очікує на швидке ухвалення конгресом США додаткового фінансування у близько $5,5 млрд на гуманітарну допомогу і продовольчу безпеку.
Держсек США також нагадав, що США скерують $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ. Він нагадав, що добрива в Європі подорожчали, оскільки піднявся в ціні основний інгредієнт для їхнього виробництва – газ.
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