Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, пише CNN.

"Нині, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо значно більше", - сказав він.

Блінкен також додав,що очікує на швидке ухвалення конгресом США додаткового фінансування у близько $5,5 млрд на гуманітарну допомогу і продовольчу безпеку.

Держсек США також нагадав, що США скерують $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ. Він нагадав, що добрива в Європі подорожчали, оскільки піднявся в ціні основний інгредієнт для їхнього виробництва – газ.

США відправлять до України гаубиці з боєприпасами.

17 травня сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд.

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