Нові правила перевезень: на залізничному вокзалі Києва вишикувалися черги за щепленнями і тестами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Така ситуація пов'язана з новими правилами перевезень в Україні - для міжобласних подорожей необхідно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус.



Читайте також. COVID-сертифікат у громадському транспорті: Шмигаль уточнив нові правила пасажирських перевезень



Нові правила почали діяти з 21 жовтня у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки. Вони стосуються автобусних, залізничних і авіаційних міжрегіональних перевезень. У містах або в межах області такі обмеження поки що не запроваджено.



Відповідальність за дотримання правил пасажирами покладено на перевізника.



У перший день траснпортних COVID-обмежень поліція оштрафувала 10 перевізників за порушення правил.



Крім того, невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок "Вдома" при в'їзді в Україну.

























Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb