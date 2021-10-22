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Нові правила перевезень: на залізничному вокзалі Києва вишикувалися черги за щепленнями і тестами. ФОТОРЕПОРТАЖ

22 жовтня, 2021 п'ятниця
16:17
Суспільство

У п'ятницю, 22 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відвідувачі шикуються у черги, щоб вакцинуватися від COVID-19 або зробити тести на коронавірус

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Така ситуація пов'язана з новими правилами перевезень в Україні - для міжобласних подорожей необхідно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус.

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Нові правила почали діяти з 21 жовтня у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки. Вони стосуються автобусних, залізничних і авіаційних міжрегіональних перевезень. У містах або в межах області такі обмеження поки що не запроваджено.

Відповідальність за дотримання правил пасажирами покладено на перевізника.

У перший день траснпортних COVID-обмежень поліція оштрафувала 10 перевізників за порушення правил.

Крім того, невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок "Вдома" при в'їзді в Україну.












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вокзал
Вакцинація
епідемія
Київ
Коронавірус
COVID-19
залізничне сполучення
пасажирські перевезення
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