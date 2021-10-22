Нові правила перевезень: на залізничному вокзалі Києва вишикувалися черги за щепленнями і тестами. ФОТОРЕПОРТАЖ
У п'ятницю, 22 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відвідувачі шикуються у черги, щоб вакцинуватися від COVID-19 або зробити тести на коронавірус
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Така ситуація пов'язана з новими правилами перевезень в Україні - для міжобласних подорожей необхідно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус.
Читайте також. COVID-сертифікат у громадському транспорті: Шмигаль уточнив нові правила пасажирських перевезень
Нові правила почали діяти з 21 жовтня у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки. Вони стосуються автобусних, залізничних і авіаційних міжрегіональних перевезень. У містах або в межах області такі обмеження поки що не запроваджено.
Відповідальність за дотримання правил пасажирами покладено на перевізника.
У перший день траснпортних COVID-обмежень поліція оштрафувала 10 перевізників за порушення правил.
Крім того, невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок "Вдома" при в'їзді в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе