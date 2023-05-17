Нові технології Росії - це кустарна модернізація радянського спадку, - військово-політичний оглядач Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що китайці вже роблять висновки щодо російського озброєння "аналогов нет"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є версія, що атаками України із запуском "кинджалів" Росія намагалася продемонструвати Китаю, що має потужності, якими вони можуть знищити ЗРК Patriot. Цей комплекс вважається найкращим у світі. Свого часу Китай був імпортером російських ЗРК різної номенклатури. Китай завжди відставав у технологіях. Йому потрібні були ракетні технології", - пояснив Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Китай закуповував російське озброєння, щоб робити копії.
"Китайці покращували російські копії та виробляли своє озброєння. Це стосується С-300 та винищувачів Су-35. Китай купував російські винищувачі, щоб вивчити двигуни. Китайці використали російські технології для своїх винищувачів J-20 та модернізували їх. Зараз ці літаки кращі за російські. Китайці вже роблять висновки щодо російського озброєння "аналогов нет". Китай бачить, що російські технології - це кустарна модернізація старого радянського спадку", - підкреслив Коваленко.
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