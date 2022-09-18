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Новій бригаді - нова техніка: Порошенко відвідав бійців, які готуються до відправки на передову

18 вересня, 2022 неділя
16:41
війна з Росією

Голова політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко привіз дрони, військове спорядження, пікап та засоби зв’язку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ

Про це у неділю, 18 вересня 2022 року, повідомив офіційний сайт "ЄС".

"Ключовим фактором для нашого успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння, комплектація 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов’язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями - Фонд Порошенка спільно зі «Справою Громад", - пояснює п’ятий Президент. 

Військовим, зокрема, передали новий пікап Mitsubishi L200.

"Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді", - каже Порошенко. 

"Бригадний комплекс зв’язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І  ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв’язок. Ну і звісно, куди ж без дронів", - зазначає Порошенко. 

Також бійцям привезли пічки-буржуйки, які Фонд Порошенка з волонтерами зараз масово закуповують для фронту.

"Ще один подарунок - буржуйки, зроблені із любов’ю, у тому числі на заводі "Кузня на Рибальському". Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття", - зауважує п’ятий президент. 

Військові погоджуються – дійсно, почалися холодні дощові дні, і гарна пічка вкрай необхідна.

"Ці буржуйки розраховані для підігріву особового складу, просушування особистих речей. Сама конструкція оптимальна для того, щоб на них можна було просушити взуття. На ділі випробуємо", - кажуть хлопці. 

"Ми маємо зробити все можливе, щоби за відведений час бригада була скомплектована нашими спільними зусиллями. Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті", - підсумовує Порошенко. 

Довідка

З початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва. 

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Петро Порошенко
військові
ЗСУ
Європейська солідарність
Військові новини
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