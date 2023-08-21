Новий етап обміну ламп розжарювання на LED: тепер це доступно для ОСББ, закладів освіти і лікарень
В Україні масштабують програму обміну ламп розжарювання на більш ефективні LED-лампочки. Відтепер це зробити можуть заклади культури та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, за період дії програми українці обміняли понад 20 мільйонів ламп розжарювання на LED у квартирах та домівках. А тепер це стало доступним і у підʼїздах, школах, дитячих садочках, лікарнях, бібліотеках та музеях.
"Укрпошта у спільній програмі з ЄС, Міністерством економіки та Дія відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ та усіх вище перелічених закладів", - наголосив Смілянський.
Для того, щоб замінити лампи, необхідно зробити замовлення в Дії, а потім забрати його в Укрпошті.
Щоб подати заявку на заміну ламп розжарювання на LED, потрібно:
- авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;
- перевірити інформацію щодо підприємства;
- у розділі "Послуги" обрати "Обмін лампочок" та заповнити запит;
- вказати площу в калькуляторі - там вказаний ліміт, за яким можна вибрати кількість та тип ламп;
- поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;
- вказати місцезнаходження організації;
- підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.
Протягом тижня після подання заявки представники Укрпошти зв’яжуться з вами та зорієнтують, що робити далі.
Програма обміну ламп розжарювання на LED: що відомо
З 30 січня 2023 українці могли обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Проєкт стартував в обласних центрах та у великих містах нашої країни – Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.
У Мінекономіки прогнозували, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Водночас зазначалося, що зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну перероблення.
Після великих міст, від 7 лютого обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи можна було у відділеннях Укрпошти також в містах та селищах міського типу по всій країні.
Проте у березні Укрпошта скоротила кількість відділень, у яких можна обміняти лампи. Причиною стало зменшення попиту серед населення.
9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи: відтепер можливість безкоштовного обміну поширюється на юридичних осіб.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 11 серпня, повідомив, що уряд розширив програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи.
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