Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, за період дії програми українці обміняли понад 20 мільйонів ламп розжарювання на LED у квартирах та домівках. А тепер це стало доступним і у підʼїздах, школах, дитячих садочках, лікарнях, бібліотеках та музеях.

"Укрпошта у спільній програмі з ЄС, Міністерством економіки та Дія відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ та усіх вище перелічених закладів", - наголосив Смілянський.

Для того, щоб замінити лампи, необхідно зробити замовлення в Дії, а потім забрати його в Укрпошті.

Щоб подати заявку на заміну ламп розжарювання на LED, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

у розділі "Послуги" обрати "Обмін лампочок" та заповнити запит;

вказати площу в калькуляторі - там вказаний ліміт, за яким можна вибрати кількість та тип ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Протягом тижня після подання заявки представники Укрпошти зв’яжуться з вами та зорієнтують, що робити далі.

Програма обміну ламп розжарювання на LED: що відомо

З 30 січня 2023 українці могли обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Проєкт стартував в обласних центрах та у великих містах нашої країни – Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.

У Мінекономіки прогнозували, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Водночас зазначалося, що зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну перероблення.

Після великих міст, від 7 лютого обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи можна було у відділеннях Укрпошти також в містах та селищах міського типу по всій країні.

Проте у березні Укрпошта скоротила кількість відділень, у яких можна обміняти лампи. Причиною стало зменшення попиту серед населення.

9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи: відтепер можливість безкоштовного обміну поширюється на юридичних осіб.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 11 серпня, повідомив, що уряд розширив програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи.