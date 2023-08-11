Про це Шмигаль поінформував на засіданні уряду.

"Тепер нею (програмою обміну ламп, - ред.) зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета - замінити 50 мільйонів ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону та протягом року загалом", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, завдяки програмі, яку Україна реалізовує спільно з Євросоюзом, 3,9 мільйона користувачів уже отримали 19,5 мільйонів енергоефективних ламп.

Що відомо про програму обміну ламп розжарювання на LED

З 30 січня в українців з'явилась можливість обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

7 лютого став можливим обмін ламп розжарювання на нові LED-лампи у відділеннях Укрпошти також в містах та селищах міського типу по всій країні.

Проте в березня Укрпошта скоротила кількість відділень, у яких можна обміняти лампи. Причиною стало зменшення попиту серед населення.

У Мінекономіки прогнозують, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Натомість лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення.

9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Можливість безкоштовного обміну поширилась на юридичних осіб: заявку на обмін ламп можуть подати освітні та медичні заклади.