Новий пакет військової допомоги від Німеччини для ЗСУ: що туди увійшло

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із постачання Федеральних збройних сил і з постачання промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки", - йдеться в повідомленні.

До пакета допомоги увійшли

4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 автівки для прикордонної служби;

5 систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Економіка Німеччини переживає кризу після того, як суд скасував мільярдні асигнування на проєкти чистої енергетики та допомогу компаніям і споживачам, що зіткнулися з високими рахунками за комунальні послуги через війну РФ в Україні.

27 листопада стало відомо, що Німеччина надасть Укренерго 300 млн євро на ремонт і модернізацію енергомережі.