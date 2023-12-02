Новий пакет військової допомоги від Німеччини для ЗСУ: що туди увійшло
1 грудня уряд Німеччини заявив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли різні види техніки та авто, боєприпаси та антидронові системи
Про це йдеться на сайті Бундестагу.
"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із постачання Федеральних збройних сил і з постачання промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки", - йдеться в повідомленні.
До пакета допомоги увійшли
- 4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
- 3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 2 автівки для прикордонної служби;
- 5 систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.
Економіка Німеччини переживає кризу після того, як суд скасував мільярдні асигнування на проєкти чистої енергетики та допомогу компаніям і споживачам, що зіткнулися з високими рахунками за комунальні послуги через війну РФ в Україні.
27 листопада стало відомо, що Німеччина надасть Укренерго 300 млн євро на ремонт і модернізацію енергомережі.
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