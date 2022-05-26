Новопризначена міністерка зовнішніх справ Франції Колонна підтримує нафтове ембарго Росії, - Кулеба
Катрін Колонна, яку нещодавно обрали міністеркою зовнішніх справ Франції, підтримує нафтове ембарго Росії
Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з нею.
Кулеба та Колонна також обговорили надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
"Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на Росію, включаючи нафтове ембарго, та обговорили статус України кандидата в ЄС", - зазначив він.Відомо, що тепер очільник МЗС України очікує на візит французької міністерки.
- Нагадаємо, Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакета санкцій, попри позицію Угорщини. Очільниця французького МЗС Катрін Колонна виступила за посилення підтримки України
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