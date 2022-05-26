Новопризначена міністерка зовнішніх справ Франції Колонна підтримує нафтове ембарго Росії, - Кулеба

Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з нею.



Кулеба та Колонна також обговорили надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на Росію, включаючи нафтове ембарго, та обговорили статус України кандидата в ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакета санкцій, попри позицію Угорщини. Очільниця французького МЗС Катрін Колонна виступила за посилення підтримки України

Відомо, що тепер очільник МЗС України очікує на візит французької міністерки.

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