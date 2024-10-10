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Київ розпочне опалювальний сезон 14 жовтня

Юлія Юліна
10 жовтня, 2024 четвер
16:29
новини Києва опалення

Цьогоріч Київ розпочне опалювальний сезон 14 жовтня. Тепло увімкнуть для лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших закладів соціальної сфери міста

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку", - написав він.

За його словами, багатоквартирні будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура сягатиме не більш як 8 градусів протягом трьох діб та матиме тенденцію до подальшого зниження.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", - зазначив Кличко.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
  • У вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
Теги:
Новини
Суспільство
Віталій Кличко
опалювальний сезон
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