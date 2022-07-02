"Ну когда я еще человеку горло перережу?". Рашисти вихваляються перед рідними звірствами в Україні

Про це повідомила СБУ.

В опублікованому СБУ відео, окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. Вони втілюють свої хворі фантазії, називають війну в Україні "вечериночкой". СБУ повідомила, що це одне із найжорстокіших перехоплень, яке було опубліковане.

"Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..", - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Спочатку жінка дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Нагадуємо, що станом на 2 липня 2022, російські війська продовжують наступати на південь та південний захід від Лисичанська, намагаючись оточити місто.

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