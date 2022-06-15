Ну Луганщині ситуація вкрай важка: ворог не припиняє обстрілів, - офіцер ТрО Шакун
Офіцер ТрО Луганщини Сергій Шакун переконаний, ситуація на Луганщині важка, окупанти безперестанку б’ють різними видами зброї, а також накопичують техніку в певних точках
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На Луганщині ситуація стабільно тяжка протягом 9 років. Окупанти готуються до ширшого наступу на Сєверодонецьк, а також на Попасну, в сторону Комишувахи з виходом на трасу…Сюди вони стягнули велику кількість техніки. Зокрема у Старобільську, тому що там пряма логістика з Росією. Також у Первомайську велика кількість техніки, це готується наступ на Попасну", - розповів Шакун.
Офіцер ТрО також зауважив, що обстріли на Луганщині не припиняються: ворог б’є кількісно, натомість ЗСУ б’ють цільово.
"Наша артилерія б’є більш точково, а окупанти просто накидують. Їхній обстріл хаотичний, зі всіх боків, з усіх видів зброї: з танків, мінометів. артилерії. Одна з причин це те, що у нас довша логістика і не досконала. В окупантів логістика коротша, загалом складається враження, що на Луганщині окупанти утилізують весь бойовий непотріб Московщини", - сказав Шакун.
- На Луганщині 14 червня окупанти обстріляли 35 будинків, об'єднання "Азот", райони Склозаводу й Донсоди, є багато поранених
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