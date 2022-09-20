Обіцяв наварити окупантам щі: на Миколаївщині затримали корегувальника вогню

Про це Миколаївська обласна прокуратура повідомляє у своєму телеграмі.

72-річний місцевий житель фіксував на фото та відео розташування важливих об'єктів інфраструктури Миколаєва та по закритих каналах передавав окупантам. Ці дані росіяни використовували для корегування ракетних ударів. За співпрацю чоловіку обіцяли гроші та гарантії безпеки.

Прокуратура повідомляє, що під час спілкування зі своїм куратором колаборант обіцяв "наварити щі для російських військових", коли вони захоплять Миколаїв.

Наразі чоловіку оголосили підозру в держзраді. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

19 вересня СБУ затримала мешканку Чернігівщини, яка за гроші передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ.

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