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Обійняли керівні посади в органах "ЛНР": двом колаборанткам оголосили підозри у держзраді

10 червня, 2022 п'ятниця
13:45
війна з Росією ЛНР

На Луганщині в держзраді підзрюють очільниць райуправління "держказначейства ЛНР" і відділу "центру зайнятості ЛНР"

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

Під час окупації Сватового на Луганщині місцева рядова працівниця Держказначейства погодилась очолити "управление государственного казначейства ЛНР" у Сватівському районі.

Також правоохоронці викрили бухгалтерку Станично-Луганського районного центру зайнятості, яка після окупації населеного пункту погодилася стати виконувачкою обов'язків начальниці "территориального отделения государственного учреждения - республиканского центра занятости ЛНР" у Станично-Луганському районі.

Жінкам повідомили про підозри в добровільному зайнятті посад в окупаційних органах влади (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За держзраду їм загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 15 років.

  • 9 червня оголосили підозру в держзраді експравоохоронцю з Донеччини, який у складі поліції "ДНР" перевіряв українців, котрі намагалися виїхати з Маріуполя.

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