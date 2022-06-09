Перевіряв автомобілі й українців на виїзді з Маріуполя. Експоліцейського Донеччини підозрюють у співпраці з окупантами
Оперуповноважений сектору кримінальної поліції Донеччини підозрюється у державній зраді. Відомо, що експравоохорнець перейшов на бій російських окупантів і почав перевіряти українців, які намагалися виїхати із Маріуполя, у складі поліції "ДНР"
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
У березні цього року оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Маріупольського райуправління поліції ГУНП на Донеччині перейшов на бік РФ. Колабораціоніст обійняв посаду в створеному підрозділі "поліції" так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР".
"Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі ЗСУ і легітимними органами державної влади України", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура заочно повідомила про підозру експрацівнику правоохоронного органу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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