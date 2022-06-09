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Перевіряв автомобілі й українців на виїзді з Маріуполя. Експоліцейського Донеччини підозрюють у співпраці з окупантами

9 червня, 2022 четвер
18:46
Кримінал блокпост

Оперуповноважений сектору кримінальної поліції Донеччини підозрюється у державній зраді. Відомо, що експравоохорнець перейшов на бій російських окупантів і почав перевіряти українців, які намагалися виїхати із Маріуполя, у складі поліції "ДНР" 

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

У березні цього року оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Маріупольського райуправління поліції ГУНП на Донеччині перейшов на бік РФ. Колабораціоніст обійняв посаду в створеному підрозділі "поліції" так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР".

"Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі ЗСУ і легітимними органами державної влади України", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура заочно повідомила про підозру експрацівнику правоохоронного органу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

  • СБУ викрила в колабораціонізмі колишнього народного депутата України, який ще є заслуженим юристом, та депутатку Херсонської міськради від ОПЗЖ. Зрадники співпрацювали з російськими окупантами, "здавали" патріотів, співпрацювали з ФСБ і навіть створили у Херсоні псевдо-військово-цивільну адміністрацію. Зловмисникам повідомлено про підозру.
  • За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня  "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав. 
  • 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
  • 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
  • 10 травня слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії, обвинувальний акт скерували до суду.

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Маріуполь
блокпост
Донеччина
державна зрада
новини Донецької області
держзрада
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