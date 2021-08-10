"Обмеження незалежності через новий закон": Рада адвокатів рекомендувала делегованим членам ВРП скласти повноваження

Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.



Рада обговорила нові закони щодо Вищої ради правосуддя та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.



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"Обговоривши нові дискримінаційні вимоги до членів ВРП, враховуючи відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень, РАУ прийняла рішення рекомендувати членам ВРП розглянути можливість скласти повноваження в зв’язку з неможливістю здійснювати діяльність", - йдеться у заяві

З’їзд адвокатів обрав Павла Гречківського і Олексія Маловацького до ВРП у лютому 2019 року.

"Рішення має рекомендаційний характер. Відкликання обраних до ВРП адвокатів може ухвалити виключно з’їзд адвокатів України", - підсумували в РАУ.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.