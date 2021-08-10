"Обмеження незалежності через новий закон": Рада адвокатів рекомендувала делегованим членам ВРП скласти повноваження
Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку
Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.
Рада обговорила нові закони щодо Вищої ради правосуддя та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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"Обговоривши нові дискримінаційні вимоги до членів ВРП, враховуючи відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень, РАУ прийняла рішення рекомендувати членам ВРП розглянути можливість скласти повноваження в зв’язку з неможливістю здійснювати діяльність", - йдеться у заяві
З’їзд адвокатів обрав Павла Гречківського і Олексія Маловацького до ВРП у лютому 2019 року.
"Рішення має рекомендаційний характер. Відкликання обраних до ВРП адвокатів може ухвалити виключно з’їзд адвокатів України", - підсумували в РАУ.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
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