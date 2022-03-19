Обмін чи роботи з відновлення економіки, - Єнін про те, що Україна робитиме з російськими полоненими

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у ефірі телемарафону.

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав він.



Заступник міністра уточнив, що Україна буде їх утримувати відповідно до норм міжнародного права.

Міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до реєстру військовополонених внесено 562 російських окупанти.