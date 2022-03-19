Обмін чи роботи з відновлення економіки, - Єнін про те, що Україна робитиме з російськими полоненими
Російських військових, які потрапили в полон, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у ефірі телемарафону.
"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав він.
Заступник міністра уточнив, що Україна буде їх утримувати відповідно до норм міжнародного права.
- Міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до реєстру військовополонених внесено 562 російських окупанти.
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