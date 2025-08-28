Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі Еспресо пояснив, що ці безпілотники не є непереборною загрозою для українського ППО, навпаки, для наших винищувачів вони як тренувальні цілі.

"Особливої трагедії немає. Якщо безпілотник виходить з-під дії одного виду озброєння ППО, він автоматично потрапляє під дію іншого. Наприклад, мобільним групам важче працювати по цілях зі швидкістю 500 км/год, адже кулемети чи зенітні дрони менш ефективні. Але для артилерійських систем, таких як "Гепард", "Скайнекс" чи "Слінкер", така швидкість не має значення – у нас їх достатньо. Також ПЗРК чудово наводяться на теплове джерело реактивного двигуна "Герань-3", на відміну від поршневого "Герань-2". Більше того, для наших винищувачів дрони зі швидкістю 200 км/год, як "Герань-2", – складна ціль через низьку швидкість. Але "Герань-3" зі швидкістю 500 км/год – це ідеальна тренувальна ціль. Винищувач може легко підійти і розстріляти її з гармати", - каже Романенко.

Експерт додає, що "Герань-3" – модифікація "Герань-2" із тим самим планером і корпусом, але з реактивним двигуном. Бойова частина – 50 кг, осколково-фугасно-запалювальна, як у звичайних "Шахедах". Однак через більші витрати палива дальність менша, ніж у "Герань-2".

Романенко також наголосив, що "Герань-3" не стане масовим вибором росіян для ударів по Україні через свою ціну.

"Вони в 2–3 рази дорожчі за "Герань-2" через реактивні двигуни. Поршневі двигуни спрощені, без стартера, що робить їх у кілька разів дешевшими. Російська економіка вже відчуває тиск, адже за двигуни та електроніку доводиться платити Китаю. Масовість "Герань-3" обмежена вартістю", - підкреслює авіаексперт.

Пізнє виявлення може бути через глушники на двигунах, але це не підтверджено

Валерій Романенко відзначив, що сьогодні ЗСУ збили 94% дронів і 90% крилатих ракет і це високий показник:

"Росіяни використовують різноманітні засоби, щоб ускладнити роботу ППО. Згадайте, як скористалися ракетами Х-69, щоб вразили Трипільську ТЕС. Але вдруге це вже їм не вийшло. Адже до нових засобів ми швидко адаптуємося. Війська протиповітряної оборони і підрозділи, які займаються РЕБ – це найбільш інтелектуальні підрозділи Збройних Сил. Вони постійно проводять науково-дослідницьку роботу, вираховуючи параметри для ефективного протистояння".

Крім цього експерт пояснив, що сьогоднішнє "зникання цілей" і їх виявлення в останній момент, як про це писали в телеграм-каналах, пов’язане з постійними пошуками ворогами способів обійти наші засоби ППО.

"Це залежить від цілей, які "зникали". Крилаті ракети можуть виконувати маневри, наприклад, "гірку" чи пікірування, якщо мають проникаючу бойову частину. "Шахеди" зазвичай знижують висоту перед ударом, але можуть і підвищувати. Може бути припущення, що росіяни тестують глушники на двигунах, але це не підтверджено. Треба більше даних. Моя порада проста: при повітряній тривозі йдіть в укриття чи метро, якщо залишаєтеся в будинку, принаймні користуйтеся правилом трьох стін, наприклад, будьте у ванній кімнаті", - підсумував Романенко.

В "Герань-3" знайшли чеський двигун

збитий уламок "Герань-3" - двигун чеської компанії, фото: Clash Report

Зауважимо, що під час масового комбінованого удару Росії по Києву 28 серпня, зокрема, були застосовані реактивні дрони "Герань-3". Про це повідомили у виданні Clash Report.

У виданні проаналізували уламки і написали, що огляд збитого дрона виявив деталь неросійського походження.

"Було встановлено, що силовий агрегат безпілотників-камікадзе – це двигун PBS TJ40-G2, який виробляє тягу в 400 Ньютонів, виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у Чехії. Безпілотники-камікадзе Geran-3 з реактивними двигунами також використовують двигуни SW400 pro китайського походження", - написали у Clash Report.

Відзначимо, що вперше "Герань-3" атакували українську столицю ще на початку червня.

