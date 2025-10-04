Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить

Про це повідомляє Мілітарний.

Міністерство національної оборони Греції планує передати Україні через Чехію оборонний пакет загальна вартість якого оцінюється у понад 199 мільйонів євро.

До пакета входять: 60 гаубиць M110A2, 50 тисяч снарядів M106, 40 тисяч M650 HERA, 30 тисяч снарядів M404 ICM, 30 тисяч снарядів M509A1 DPICM та тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу Zuni.

У військовому керівництві запевняють, що експорт не зашкодить обороноздатності країни, оскільки передбачено фінансування для модернізації озброєння. Кінцеве рішення має ухвалити урядова рада нацбезпеки під керівництвом глави уряду.