Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
Грецький уряд має намір через Чехію передати в Україну пакет озброєння, що містить десятки одиниць важкої техніки та десятки тисяч боєприпасів
Про це повідомляє Мілітарний.
Міністерство національної оборони Греції планує передати Україні через Чехію оборонний пакет загальна вартість якого оцінюється у понад 199 мільйонів євро.
До пакета входять: 60 гаубиць M110A2, 50 тисяч снарядів M106, 40 тисяч M650 HERA, 30 тисяч снарядів M404 ICM, 30 тисяч снарядів M509A1 DPICM та тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу Zuni.
У військовому керівництві запевняють, що експорт не зашкодить обороноздатності країни, оскільки передбачено фінансування для модернізації озброєння. Кінцеве рішення має ухвалити урядова рада нацбезпеки під керівництвом глави уряду.
- Станом на 30 вересня шість країн-членів НАТО профінансували чотири оборонні пакети для України на суму понад 2 мільярди доларів у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ще два пакети перебувають на етапі узгодження зі США.
- Біла Церква
