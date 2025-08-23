Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації

Ви останнім часом все менше коментуєте для українських медіа, якщо можна коротко, чому?

Микола Бєлєсков, фото: suspilne.media

На мою скромну думку, суб'єктивно за ці три з половиною роки, спочатку повномасштабного вторгнення, в принципі, основні елементи російсько-української війни на всіх рівнях, особливо на стратегічному рівні, вони, в принципі, вже окреслені і вони не змінюються. Тобто, звичайно, є певні інновації, є певна гонка тактичних технологічних нововведень, саме на найнижчому рівні війни, але стратегічно, тобто позиції сторін, бачення сторін, воно не змінюється. Навіть, наприклад, з приходом до влади Дональда Трампа, умовно кажучи, він вніс свій певний колорит, свої певні нюанси, але стратегічно, якби ситуація не змінюється. І як наслідок повторювати сказане, не особливо хочеться. Відповідно тому, як наслідок таке от більше робота аналітична, кабінетна в вигляді текстів, у вигляді якихось окремих коментарів ЗМІ, але на інтерв'ю.

За текстами і за коментарями ми стежимо. Один із текстів - 11 травня для НВ, якщо не помиляюся, ви писали: "Для змученої війною України майбутня літня кампанія стане серйозним випробуванням на витривалість. В міру того, як ініціативи із встановлення миру, очолювані Сполученими Штатами, продовжують пробуксовувати, літній сезон бойових дій в Україні, що наближається, обіцяє стати одним із найкровопролитніших за всю війну. Ну і Російська Федерація, - ви пишете, - розраховує розвинути успіх, досягнутий за більш ніж рік поступових наступів, щоб домогтися проривів на східному фронті. А Україна, своєю чергою, прагне довести союзникам, що здатна зупинити військову машину Путіна й утримувати оборону". Чи стоїте ви зараз на цих позиціях?

Ну, в принципі, та стаття, яка з'явилася, яку ви процитували, вона з'явилася на Атлантикансі, але вже її переклали. В принципі, те все, що було озвучено там, тобто і напрямки основних ударів Російської Федерації по лінії фронту, і тактика, яку вони застосовують, в принципі, воно, на жаль, підтверджується. І політично якраз це і впливає на те, що ми бачимо на верхніх рівнях війни, на стратегічному саме рівні, що Росія особливо не реагує на ті сигнали, які посилають Сполучені Штати Америки, ті спроби врегулювання. Відбуваються переговори - вже три раунди в Стамбулі. Ми маємо результат з точки зору звільнення наших військовополонених чи загалом полонених. Але при цьому саме лінія фронту і події будуть визначальними з точки зору відносної ваги переговорних позицій і, знову ж таки, події на лінії фронту, тобто як ворог намагається просуватися в районі Покровська-Мирнограда, меншою мірою Костянтинівки, також Куп'янськ, вона якраз підтверджує все те, що було там, які, звичайно, втрати несе Російська Федерація. Тобто більше 250 000 вбитих і поранених спочатку цього року - це підтверджені дані, це дуже серйозні втрати. Тому з точки зору аналітики, певного передбачення, оце якраз приклад, що інколи аналітика виявляється правильною. Це не завжди так, але в цьому випадку, на жаль, все підтверджується.

Власне, якщо все виглядає більш менш передбачуваним, то і ми можемо передбачати кроки нашого противника, які він може вчинити для того, щоб досягти своїх оперативних чи стратегічних цілей. Чи користуємося ми цим розумінням і цією аналітикою?

З точки зору прорахування дій противника, звичайно, ми це робимо, і в противника є певна комплексна стратегія виснаження України, яка включає в себе не лише військові моменти. Ми намагаємося це донести нашим партнерам з більшим чи меншим успіхом. Наскільки це ефективно - бачимо, що поки що це не спрацьовує, тому що ми не бачимо готовності Російської Федерації вести переговори саме з точки зору компромісу, а не диктату. Тобто, поки що, незважаючи на розуміння російської стратегії, незважаючи на розуміння російських цілей, нам спільними зусиллями і нашими, і наших партнерів не вдалося прийти до моменту, коли Росія відмовляється від спроб диктату, відмовляється від своїх максималістських позицій, а саме готова до компромісу, готова до діалогу. Тому, поки що це розуміння дій, замислів противника, ця комунікація, яку ми ведемо з партнерами і навіть ті успіхи, які ми маємо на американському напрямку, це дійсно на успіхи, пропорційно тим очікуванням, які були на початку другої каденції Трампа. Поки що вони, на жаль, не перетворюються в те політичне врегулювання, яке відповідало б хоча б певною мірою українським національним інтересам.

Дозволю собі сказати на хлопський розум. Якщо, умовно кажучи, ми усвідомлюємо, що триває протистояння на виснаження, що Російська Федерація саме в цю точку намагається бити, застосовуючи свою ресурсність, то нашим завданням є, скажімо так, підбити наших партнерів, зробити нас максимально і на довго стійкими до того, що планує Російська Федерація. Чи вдається нам це? Я не кажу про безлім на фінанси чи на озброєння, але вочевидь чи впряглися до нас, за нас в достатній мірі наші партнери, на вашу думку?

Коротка відповідь, мабуть, ні. Насправді тобто, звичайно, ми це робимо, є певні успіхи, тобто є нові схеми щодо постачання нам озброєння, тобто американці продають озброєння, яке фінансують європейці для нас. Є готовність інвестувати в нашу ПК, тобто уявити там ще навіть два роки тому Данську ініціативу, інші ініціативи було б дуже важко і це є певний успіх, але з точки зору перетворення своєї латентної технологічної економічної переваги, яку відчуває Захід, тому що завжди от коли відбуваються саміти там, наприклад, НАТО, зразу говорять, що НАТО - це там ледь не половина світового ВВП. Тобто цього, на жаль, немає. І от є, звичайно, таке певне латентне змагання, така цікава двостороння взаємодія між нами і нашими партнерами. Наші партнери насправді поставили нам певні жорсткі рамки, з точки зору політичних цілей і ресурсів, які вони нам готові виділяти. І вони намагаються діяти в цих рамках. Або, наприклад, не участі своїй безпосередньо в війні. Ми бачимо, що всі ці коаліції бажаючих, вони готові заходити після врегулювання вже досягнення формули певної, а не до. Тобто нам виставили рамки, ми постійно ці рамки намагаємося розширити - адвокацію, комунікацію - показуючи наскільки це недостатньо. Був план перемоги, наприклад, презентований восени минулого року, але ми бачимо, що це не вдається. Тому поки що ми діємо в тих рамках, які нам виставляють наші партнери й з точки зору ресурсів, і з точки зору їхніх форм залучення. І це теж, власне, пояснює, чому на даний момент Російська Федерація, окупант Кремля, відмовляються саме від діалогу, від компромісу. Тому що вони не отримують з боку наших партнерів тих сигналів, що Захід налаштований серйозно довгостроково на таку от конфронтацію. Знову ж таки, є різні країни, різні кейси в Європі, але назагал такого сигналу Кремль поки що не відчуває.

Чому до скандинавських країн деякі речі доходять швидше і вони реагують на це швидше? Згадана вами ініціатива і загалом новий підхід, який формує НАТО щодо України, от вони реагують якось швидше і на випередження, якщо можна сказати, порівняно з іншими країнами Європи. Чого?

Дійсно цікаво, тому що є 32 країни НАТО і вони реагують по-різному. Якось так воно виходить, що лінія поділу йде між Північною і Південною Європою. Тобто Північна Європа реагує більш активно, Південна Європа реагує менш активно. Частково це пояснюється географією. Умовно кажучи, для Португалії, Італії, Іспанії воєнна загроза з боку Росії, саме воєнна, ми не говоримо зараз про підривні дії, про різні саботажі, інформаційні компанія, саме пряма воєнна загроза, вона не є такою актуальною, тому що все-таки Російська Федерація сьогодні - це не Російська імперія, не Радянський Союз. Якраз тому, що тепер Україна на правильному боці барикад, на щастя. Скандинавські країни, країни Центрально-Східної Європи, Німеччина, Нідерланди, Британія відчувають це краще. Дехто з них ближче розташований, для когось це пов'язано з історією. Тому тут багато факторів насправді, але тут є, знову ж таки, проблема. Навіть пропонуючи нові ініціативи, виділяючи гроші, там фінансуючи нашу ПК, вже навіть виробляючи наші розробки масово в Данії, Build with Ukraine - нова схема. Все одно наші партнери не виходять за рамки філософії, що в рамках активних бойових дій нашої воєнної присутності на території України не буде. Тобто з одного боку ми побачили радикальний прогрес за останні три з половиною роки з точки зору форматів залучення, а з іншого боку, якоюсь мірою речі хоч і міняються, але залишаються тими ж самими, тобто всеодно наші партнери обраховують ризики. Вони не хочуть бачити пряму конфронтацію, вони не хочуть бачити якось прямого зіткнення. Тому навіть ті країни, яким ми дякуємо, вони насправді повною мірою ту логіку, яку вони собі поставили до 24 лютого 22-го року, чи там після незадовго, вони, на жаль, її не порушують.

Що стосується наших спроможностей і військово-промислового комплексу, а перед цим, безумовно, нашої економіки, ну і, напевно, навіть стану суспільства. Чим відповідаємо ми станом на зараз, актуальним своїм станом, на ті виклики, які стоять перед нами довгострокової, виснажливої війни з Росією.

Це дуже складне і комплексне питання, тобто є багато вимірів цієї проблеми. Глобально насправді ключовий виклик для нас залишається незмінним, тобто створення певної стратегії, щоб подолати певний хаос, невизначеність, те, що люди не мають орієнтиру такого чіткого, умовно кажучи. Тобто в 2022 році в нас була ціль це зірвати плани противника і зупинити його, нанести втрати, можливо, там контратаки, провести контрнаступи, ми це зробили. В 23-му році в нас план був на відвоювання наших територій в рамках наступальних операцій. На жаль, з низки причин цього теж не сталося. Зараз, якщо запитати, яка в нас ціль, скажемо так, ми по дефолту за відсутності інших опцій обрали стратегічну оборонну операцію з метою виснаження противника, з метою недопущення його масштабних просувань і нанесення йому такого рівня втрат, щоб він почав говорити, власне, на основі компромісу, а не на основі диктату. Поки що бачимо, що цього не вдалося. Частково через наші недопрацювання, частково через те, що ми залежимо від наших партнерів, а вони не воліють виходити далі тих рамок, які вони для себе поставили навесні 2022 року. Тобто назагал наше суспільство, я б сказав, воно дезорієнтоване. Це, як на мене, ключове, що можна сказати про наше суспільство. Знову ж таки, як і будь-яке інше суспільство в такій війні, в таких обставинах, в принципі люди очікують того, що щось позитивне станеться, бажано швидко і бажано, щоб без жодних зусиль з нашого боку. Тому що всім хотілося б якогось швидкого позитивного результату без залученості власної, як наслідок. Але це типово. Це власне ситуація, яка ми бачимо теж на міжнародній арені, коли на нас партнери перекладають ризики певні, певну більшу ціну проти дії Росії, а самі так обмежують свою участь. Тобто це таке перекладання відповідальності, взаємне тицання пальцями з багатьох питань, скажемо, там, ресурсів, політичних цілей, залучення додаткових людей до Сил оборони. Тобто це приблизно зараз так. Це дезорієнтація, я б сказав, нашого суспільства. Ну і наслідком ми бачимо, що це використовує ворог, просуваючись на лінії фронту, дипломатично використовує, тому такий наш стан суспільства зараз.

Нормалізація війни в середньостатистичних головах - останнє запитання на цю тему, просто цікава ваша думка. Чи допоможе вона нам вийти на рівень загального розуміння того, де і в якій точці ми знаходимося. Тобто у нас і досі для багатьох залишається насправді проблемою те, що так обстріли періодично тилові міста, але тим не менш життя виглядає, принаймні виглядає менш більш там внормованим і нормальним. Якщо війна стане нормою для всіх, чи може це нам допомогти?

На жаль, війна не стане нормою для всіх.

Це неможливо, на вашу думку.

Це малодосяжна ціль, скажемо так. Я не можу дати пряму відповідь на ваше питання, але умовно кажучи, зараз ми маємо якусь ситуацію. У 2022 році було модно підтримувати Сили оборони, тобто всі були залучені тим чи іншим способом. Крім того, що багато людей напряму доєдналися до Сил оборони абсолютно добровільно за покликом серця, розуміючи, що це все і багато допомагало. І це стосується наших громадян, це стосується різних неурядових ініціатив за кордоном. Зараз війну на собі тягне, звичайно, ті, хто доєдналися до Сил оборони. І ота група, те ядро, яке було з 14-го року до 21-го року збереглося, і ті вже, хто після 24 лютого 22-го року доєднався, і для яких теж це стало питанням їхнього життя, стилю життя, мислення, цінностей. А паралельно, звичайно, частина людей, частина суспільства, вона воліє ігнорувати війну. Звичайно, тут питання держави, державної політики, тому що держава створена для того, це взагалі механізм такий колективний для гарантування безпеки. І держава, це її ключове, власне, завдання, чому держава виникала, розвивалася, це гарантування безпеки, без якої не може бути нічого іншого - економічного розвитку, соціального розвитку. Тобто держава повинна бути якби менеджером цього процесу, структурувати цей процес. Чи подобається це комусь, чи не подобається. Враховуючи, звичайно, обмеження, тому що на нас дуже накладені серйозні обмеження нашими партнерами і поки що нам не вдається їх подолати. Але саме держава повинна структурувати весь цей процес, проявляти лідерство, тому що є, звичайно, багато ініціатив недержавних, є багато фондів, "Повернись живим", інші фонди, наші колеги. Але ми можемо допомогти, ми можемо підтримати. Ми не можемо взяти на себе повною мірою ініціативу в свої руки, тому що потім буде підрив монопольного права на насилля, яке має виключно держава і легітимності держави. Тому держава повинна цим займатися. Але ми бачимо певні виклики, в цьому плані. Як наслідок така дезорієнтованість населення. Як наслідок, є два українських суспільства - одне з яких живе війною, або на лінії фронту, або для фронту, а інша максимум в кращому випадку платить податки і на цьому їхня участь, їхня залученість закінчується.

Давайте повернемося до теми українського військово-промислового комплексу. По-перше, для його функціонування було б добре мати міцну економічну базу, виходячи з того, що ми зараз маємо. У нас з цим є певні проблеми з очевидних причин. По-друге, маємо розуміти, що ВПК нашої країни вже не виглядає так, як до 2022 року, коли вироблялося все тут, там, сяк-так, успішно-неуспішно. Ми мали змогу це випробовувати, знову ж таки, через раз і не всі типи озброєння. Зараз ми розуміємо, що з'являється багато нових речей, історій, інструментів цієї війни. Ми знаємо, що це речі нашого авторства, але важливий момент участі наших партнерів у цьому. Тобто або вони дають майданчики, де ми це можемо створювати, або вони дають ресурси, за які ми це можемо створювати. Чи далеко ми можемо заїхати, на вашу думку, на цій моделі? От поки що це працює і дякуємо, слава Богу, як то кажуть, але стратегічно, чи це наш шлях, чи, умовно кажучи, ще певний період війни і нам доведеться знову переглядати цю модель.

Ми, звичайно, змінилися, але якоюсь мірою ми повністю не відійшли від того, що все одно наш ОПК розвивається ізольовано. Тобто так, ми зараз маємо інвестиції, ми маємо багато різних проєктів, але ми, наприклад, не маємо спільних підприємств, поки що. Для мене буде ознакою нового рівня саме спільні підприємства. Але спільні підприємства - це дуже важко. Це дуже важко, тому що треба вирішувати дуже багато складних питань. Наприклад, питання прав власності. Хто володітиме цими правами власності, як їх можуть використовувати, питання розподілу прибутків. Тобто це дуже складне завдання, а потім ми згадуємо нашу систему неідеальну, яка створює ризики певні і стримує наших партнерів заходити сюди насправді. Тобто, з одного боку, ми зробили значний прогрес, якщо ми говоримо про номенклатуру, про озброєння, яке ми робимо, про об'єми. В нас зараз ОПК виробляє, тобто те, що ми можемо точно закупити на 15 млрд доларів. До 24 лютого 22 року цей показник був менше 1 млрд доларів. Тобто, звичайно, якби ми зробили стрибок, більше кількісний, якісний теж, але ще не повною мірою. Звичайно, рано чи пізно ми впремося в стелю певну. І далі питання якихось нових кроків. Це мали б бути в ідеалі спільні підприємства, щоб в наших партнерів був більший інтерес, тому що проблематику економічного націоналізму ніхто не відміняв. Той факт, що такі країни, як, наприклад, Норвегія, Швеція, ФРН, маючи свій потужний оборонно-промисловий комплекс, готові фінансувати нас на сотні мільйонів доларів, не означає того, що воно буде далі тривати, але треба виходити на інший рівень, а щоб виходити на інший рівень, там на мільярди, на десятки мільярдів, це вже повинні бути спільні підприємства. А далі оці всі питання, які я означив. Тому поки що ми функціонуємо в тих рамках, які є, але вони мають свої обмеження і без спільних підприємств уявити нового якісного стрибка буде дуже і дуже важко. Тому що країни в рамках оборонно-промислової політики, військово-технічного співробітництва, вони намагаються вирішити завжди декілька проблем. Тобто з одного боку це підтримати свого партнера, а з іншого боку отримати прибутки від економічної діяльності. Цього теж ніхто не відміняв і бажано, щоб ті гроші, які виділяють через бюджет, вони йшли в першу чергу на економіку відповідних країн, а не, власне, на треті країни. Тобто цього теж ніхто не відміняє.

Світовий ринок зброї - наскільки знову ж таки можна собі це уявити. Це певні ніші, які займають певні країни, які можуть запропонувати щось потрібне для інших країн. Ми зараз маємо багато різних корисних пропозицій. В той же час, ми розуміємо, що починаючи з 2022 року з цього ринку зникла Російська Федерація. Якщо не повністю, то вона вже не займає такий об'єм всередині. І знаю точно, що біля військових і у військових колах точиться дискусія, а чи не замістити нам Російську Федерацію на світовому ринку зброї. В той же час бачимо, що оновлений уряд заявляє, що це не найкраща ідея. Вся зброя, яку ми можемо виготовляти і пропонувати, має працювати зараз на Україну в умовах такої жорстокої війни. Все, що можемо, все на свої потреби. Яка ваша думка з цього приводу?

Насправді ми втрапили в ситуацію того, що наш ОПК потенційно може виробити більше, а ми не можемо все профінансувати, чи ми, чи наші партнери через брак саме певного стратегічного підходу. Тому що що сталося в 2022-2023 році? Багато людей побачили перспективи в Мілтеку і ринулись туди. Держава не прокомунікувала достатньою мірою наш потенціал щодо закупівель. Як наслідок інвестицій, які б могли дати результат, було зроблено набагато більше, ніж наш фінансовий ресурс чи навіть ресурс наших партнерів. Зараз ми маємо ситуацію, коли дійсно багато виробників, це там сотні різних підприємств, більшого чи меншого масштабу, вони зробили інвестиції, тепер ці інвестиції під питанням. І вони б хотіли від цих інвестиції отримати результат набагато більше, ніж який вони отримують. Як наслідок, зараз дійсно ведеться ця дискусія: чи відкривати ринок, чи залучати додаткові ресурси з боку наших партнерів, щоб, все, що ми виробляємо, йшло саме для потреб фронту. В ідеалі б так мало б бути, тобто мала бути друга опція. Але якщо цього не станеться, то іншого варіанту, окрім як застосувати ринковий механізм у вигляді відкриття експорту, його не буде, скажемо так. Тобто так, це буде важко з точки зору комунікації, в людей буде певна шизофренія. В людей не складатиметься в голові те, що ми воюємо, те, що ми відчуваємо певний дефіцит все одно, але при цьому ми експортуємо. Тобто тут буде багато для Росії поле для спекуляцій. Це підживлюватиметься не бажанням розбиратися, але от в нас такі дві опції: або західні країни збільшують фінансування, або нам треба буде відкривати експорт і намагатися гарантувати те, що ті інвестиції, які були зроблені у 22-23-24 роках, вони не пропадуть фактично.

Чи було коректним те, що я сказала про Російську Федерацію і її нішу? Умовно кажучи, якщо ми заходимо приблизно на їхнє, в минулому їхнє поле, чи буде місце їм повернутися в цей ринок?

Звичайно, десь ми були конкурентами, але Росія до 24 лютого 22-го року експортувала такі речі, які ми не виробляли. Наприклад, літаки, бойові літаки Су-35, Су-30, системи ППО, які ми не виробляємо на противагу росіянам. Тобто сказати, що ми прям були конкурентами-конкурентами і що ми повною мірою, як наслідок, можемо зайняти цю нішу, це було б, як на мене, все-таки неправильно. Тобто, звичайно, є ніші, де ми, в принципі, конкуруємо і будемо конкурувати. Зараз це безпілотники різних типів. Їх зараз з'явилось дуже багато: розвідувальні, ударні, морські, Middle Strike, Deep Strike, там дуже багато. Або, наприклад, системи РЕБ. За ці 3,5 роки системи РЕБ зробили просто квантовий стрибок з точки зору кількості, якості, ніш, завдань, дешевизни, ефективності. Тобто, звичайно, ми будемо з ними конкурувати. І що цікаво, ми будемо конкурувати в першу чергу не за ринки Європи. Щоб зайти на ринок Європи, ти повинен мати партнера. Це дуже зарегульований ринок. Не лише на ринок сільського господарства Європи, не можна знайти в Україні. Дуже важко знайти в Україні. Але і на ринок зброї дуже важко знайти, тому що в кожній країні є свій виробник. САБ у Швеції, Консберг в Норвегії, Райнметал, КНДС у Ферен, там Байер в Британії. По-перше, тут ще є один нюанс, який багато хто ігнорує з точки зору ОПК. Наша війна кидає виклик уявленням про те, чим і як воювати. А тепер поставте себе на місце, наприклад BYASystem, Lockheed Martin, інших. Ви витратили сотні мільярдів доларів на НДДКР, а потім приходить якась країна і каже: "Ви знаєте, можна воювати дешевше". То ці компанії будуть до останнього впиратися ногами і переконувати свої уряди, свої збройні сили, що ні. Треба воювати тою технікою і тими засобами, які ми розробили. Бо якщо ви не будете цього робити, ви втратите робочі місця, ви втратите гроші. Тобто, для того, щоб зайти на ці ринки, треба, по-перше, перебороти їхній консерватизм, по-друге, мати партнерів. Тобто, просто так нас ніхто на ринок Європи, Північної Америки, Японії з нашими розробками, які б вони класні не були. Тобто, ми будемо з Росією далі конкурувати за Азію, Африку, Латинську Америку. Там ми можемо конкурувати. А щоб заходити на ці ринки, треба або СП-шки, або партнери якісь. Тут теж є нюанси, але звичайно в певних нішах ми будемо з ними конкурувати, але будемо конкурувати геть трошки не там, ніж багато хто собі там уявляє.

Хотілось би трошки ближче перейти до питання розвитку технологій, наскільки це можливо собі зараз уявити. Ексголовком Залужний, нині посол України в Об'єднаному Королівстві, з 2023 року вказує на необхідність технологічного прориву і необхідність, що ми не рано чи пізно в це впремося. Це буде "level up", так би мовити. Марія Берлінська нещодавно пише про те, що є інструменти, які вже зараз можна спробувати задіювати. Це не так дорого і не так складно, але це ефект несподіванки нібито для нашого ворога, наскільки я це прочитала. Головне увага від військово-політичного керівництва до цієї теми. Станом на зараз, що ми бачимо? Справді піднесення просто до небес дронових технологій, як в небі, так в морі, так і на землі - роботи й вивід фактично живої людини, наскільки це можливо з ситуації на землі безпосередньо на нулі. Що ми бачимо? Збільшення кіл зони, знову ж таки, і розуміння того, що скоріш за все, вона буде розширюватися. Є якийсь варіант виходу із цього дронового глухого кута, дозволю собі так назвати, тому що ми до певної міри, всі ми, і противник розвиваємо цю технологію, але як потім з неї вигулькнути? Чи можливо це? І чи треба?

Микола Бєлєсков, фото: suspilne.media

Насправді в нас зараз завдання більш скромні, тобто в нас зараз питання, щоб ця позиційність настала стабільно. Тобто щоб не було такої ситуації, коли лінія фронту рухається на нашу користь, хай повільно, але й рухається. Тобто в нас зараз завдання - стабілізувати лінію фронту. Як ми це будемо робити - інше питання. Вже подолання позиційності - це наступне завдання. Тобто в нас зараз трошки інший тип викликів. Основна проблема в тому, що і ми, що і росіяни маємо доступ до одних і тих самих технологій. І ми доволі швидко вчимося один в одного. І, звичайно, в ідеалі б це мало бути низка. Це не може бути одна технологія, по-перше. Це заперечує всю логіку війни. Війна ускладнюється. Якщо раніше наступальні чи оборонні дії забезпечувала артилерія і піхота, потім до неї додалась бронетехніка і авіація, потім до них додались РЕБ, ракетні технології і зараз вже безпілотні технології. Тобто ми бачимо лише ускладнення загальновійськового бою. Тобто одної технології точно не буде. А друге завдання - це зробити це масово неочікувано для ворога. На жаль, як показує практика, ці новації відбуваються спочатку менш масштабно, потім масштабуються, але в процесі масштабування ворог вчиться, або навпаки, умовно кажучи, ми вчимося в ворога. Тому уявити собі ситуацію, коли ми зможемо радикально щось винайти нове, масштабно застосувати, що буде для ворога сюрпризом в короткий проміжок часу, ну мені дуже складно. І знову ж таки, в нас зараз завдання дещо інше. Тобто у 23-му році проблематика стала очевидна для нас, що наступати дуже важко. Тобто по тій класиці, до якої ми звикли в умовах розвитку саме засобів розвідки, спостереження безконтактної війни, транспарентного поля бою, тобто це роздуми про подолання позиційності - це коли в тебе стоїть завдання наступати. В нас зараз стоїть завдання стабілізувати лінію фронту в обороні, використовуючи різні технології. Тому це вже наступний рівень завдання. Тобто у нас зараз завдання - як використати ті чи інші технології, плюс людей, щоб потім стабілізувати лінію фронту, щоб Росія не могла наступати. Тому що поки Росія наступає, вона ніколи не буде готова до переговорів. Вона завжди вважатиме, що я ж можу далі наступати. Ось тому в нас зараз трошки інше завдання. І основна різниця, проблема, нюанс - це те, що з нами воює держава, яка теж має ресурс і доступ до технологій. І вона може масштабувати відповідні речі. Уявити ситуацію, яка була у 2020 році, коли от друга карабахська війна, є дві держави - Азербайджан з одного боку і Вірменія з іншого боку. Азербайджан багатший, має доступ до технологій, Вірменія - бідніша, не має доступу до технологій. Тоді, звичайно, ми бачили наступальні операції, досягнення політичних цілей радикально військовим шляхом. А тут ми бачимо те, що лінія фронту як рухається, то рухається дуже повільно. І знову ж таки, наше завдання - це стабілізувати цю лінію фронту. А вже потім, якщо ми це зробимо, можна думати буде про подолання позиційності. Тому, як на мене, як кажуть, "one task at a time", а не думати про наступний крок - подолання позиційності.

Давайте спробуємо розглянути ситуацію, де нам потрібно зупинити просування росіян. Чи можна це зробити з акцентом, який ми робимо зараз на безпілотні технології й з урахуванням, можливо, недостатності певних інших типів і озброєнь, і факторів загалом, включаючи, можливо, людей.

Ми на сьогоднішній момент тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ. Тобто це те, що у 2024 році зараз компенсує брак людей і дозволяє нам створити цю лінію дронів Kill Zone на 15 км, гарантувати те, що поки вони дійдуть до нуля, в них вже сил буде набагато менше для фільтрації, для закріплення за нашими позиціями. Тобто ми вже тримаємося за рахунок саме цих відповідних систем. Чи можна робити більше наголос на технології? Мабуть, можна, але для цього все одно треба люди. Тобто людина не зникає з поля бою. По-перше, все одно хтось має брати на себе такий ризик і виконувати завдання на нулі, фіксуючи присутність і створюючи лінію фронту. А з іншого боку, людина все одно потрібна для обслуговування, для застосування. Тобто для того, щоб, наприклад, за рахунок відповідних технологій намагатися стабілізувати лінію фронту, все одно потрібно більше людей, які будуть операторами, будуть обслуговувати, програмувати, робити боєприпаси, відповідно. Тобто все одно без людини не обійтися. І я розумію привабливість цієї ідеї за рахунок технології повністю прибрати людину. По-перше, повністю, на жаль, не приберемо, але вже тактика міняється. Ці люди, які на нулі перебувають, їхнє завдання - власне, більше фіксувати присутність і вступати в бій в останній момент, відповідно, коли вже немає інших варіантів. І є накопичення противника у нас в тилу, на флангах, відповідно. Тому вже на сьогодні ця зміна відбулася, але виключно безпілотниками, різними роботизованими платформами, класичними системами ураження дистанційними, на жаль, стабілізувати цю лінію не можна. Ну і знову ж таки питання технологічних і тактичних адаптацій. Тому що ми вчимося, тобто пам'ятаємо - вже скільки етапів пройшли, наприклад, безпілотники FPV. Тобто спочатку з'явилися на радіокеруванні. Проти них були контрзаходи або окопний РЕБ, або різні екрани від відповідно. Як результат до цього з'явилися FPV на оптоволокні. А проти них уже застосовують хіба що сітки, наприклад, для того, щоб основні маршрути охороняти і захищати проти цього типу. Тобто це все гонка постійна і уявити ситуацію, що ми там отримаємо одну-дві-три технології, на якій не буде або кінетичної, або некінетичної відповіді для зменшення ефективності, ну дуже важко. Це постійна гонка. І десь нас випереджає противник, десь випереджаємо ми, але по факту у нас виходять дзеркальні технології на озброєнні, і як наслідок жодна зі сторін не має цієї переваги.

Зараз в інформаційному просторі активно з'являються повідомлення про от-от створення і застосування української балістики. Хтось покладає на це великі сподівання. Знову ж таки, просто дивлячись на ситуацію, розуміємо, що діпстрайки в Російську Федерацію у нас і так регулярно відбуваються, практично щоночі. Якщо не сама Росія, то окуповані території й доволі жирні цілі. Чому саме зараз виникло питання української балістики і що це нам додасть в контексті?

Це питання виникло не зараз. Ми мали певні напрацювання до 2022 року. На жаль, вони здійснювались в основному за ненаціональні гроші, ті всі напрацювання. Далі ми повернулись до національної балістичної ракетної програми. Були тестові пуски, скажемо так, були заяви про завершення тестових випробувань, це якраз майже рік тому, здається. Були заяви про серійне виробництво, тобто це потрібний елемент, це не є панацея, але балістичне ракетне озброєння має ряд переваг. Перше - це швидкість, і як наслідок їх збивати дуже важко. В арсеналі Росії є лише одна система ППО про, яка може збивати ракети. Це система С-300В і її там похідні С-300В 4 - це найновіша система. Тобто цих систем у них не так багато. Тобто і вага бойової частини. Тому що у нашого діпстрайку, який покладається на безпілотну складову, є якби дві слабкі сторони. Перша - це повільність відносна. В основному це не реактивні, а турбогвинтові гвинтові двигуни. І друге - це вага бойової частини. Тому що навіть коли прилітає там 50-60 кг, це не те ж саме, якби прилетіло, наприклад, півтони для знищення виробництва російського. Але, в принципі, лінія правильна, лінія потрібна, тому що згадуємо план перемоги, який в тому числі включав те, що Україні потрібно ракетне озброєння, яке буде тримати під загрозою всю європейську частину Росії. Тобто там, де основні їхні економічні центри, політичні центри, ОПК, логістика, система управління, тобто без цього Україна ефекту стримування в майбутньому не матиме. Тому це потрібно. Але з іншого боку, ну, треба теж бути реалістом. І, навіть, дивлячись на досвід України, ми ж абсорбували тисячі російських ударів, різних типів. І ми далі продовжуємо функціонувати. І, скоріше за все, так само буде і з Росією. Тобто, вона теж буде абсорбувати ці удари і далі продовжувати функціонувати. Це не означає, що не треба нам робити цього, навпаки, треба нарощувати. Навпаки симетрія ризиків дозволятиме вести переговори про те, що давайте не чіпати енергетичні об'єкти один одного. Але вважати, що це буде панацея, це теж неправильно. Тобто абсолютна зброя тільки одна - це ядерна зброя, ми про неї не говоримо. Але при цьому балістичні ракети в арсеналі Сил оборони України повинні бути. Це повинні бути і ракети до 500 км. І це повинні бути ракети з дальністю до 2000 км, щоб тримати під загрозою всю європейську частину Російської Федерації, бо в іншому випадку ми не створюватимемо симетрію ризиків. Тому добре, що це є. Але сприймати як панацею - це теж не варто. Але і без цього сил оборони України якісних не буде.

Трошки про ядерний момент загалом всесвітньо. Ми цього літа стали свідками застосування, принаймні в риториці і в певних для підсилення переговірних позицій, з боку Сполучених Штатів цієї історії з тими човнами, які Трамп нібито послав десь до берегів Російської Федерації, можливо, так? Скажіть, будь ласка, це все ще залишається предметом виключно риторичних фігур для підсилення своїх позицій, чи в який момент нам розпізнати, що це стає реально елементом загрози світові, не лише для нас?

З підводними човнами складніше говорити, тому що ми, власне, не знаємо, де вони були і де вони опинилися. Ми не знаємо навіть про які підводні човни йде мова, тому що в США є два типи підводних ядерних човнів. Тобто це є ті, які мають ядерну силову установку і несуть власне міжконтинентальні балістичні ракети з ядерною бойовою частиною Trident 2D5, підводні човни класу Агайо. І є ударні підводні човни атомні, які несуть звичайне озброєння, які використовуються вже для полювання на російські підводні стратегічні ракетоносці. Тобто ми навіть цього не знаємо, але несуть. Проблема в тому, що це фактично стелс-технологія. Зрозуміти, де вони, дуже важко. Це дуже безшумні речі. Насправді тут є факт застосування і це водорозділ. До того, як немає факту застосування це все блеф, це силова гра, це спроба зіграти на асиметрії інтересів. Як наслідок, ми бачимо, що це на Росію особливо не працює. Навіть, якщо їх підвели ці човни - чи готові американці це робити, чи готові вони йти на ризик ескалації подальшої, умовно кажучи. Тобто цього всього немає, як наслідок це така більша риторика красива. Хоча в уяві Трампа, він, мабуть, вважає, що він так тисне на Російську Федерацію, щоб вона була більш поступлива, але взаємного гарантованого знищення ніхто не відміняв. Ось, тому поки що це риторика.

Як ви ставитеся до тих романтиків в нашій країні, які вважають, якщо вже наші партнери скомпроментували Будапештський меморандум, то чого ми не можемо повернутися, принаймні спробувати до історії з ядерною зброєю?

Ядерна зброя - це зброя стримування, це не зброя перемоги в війні. Тобто, звичайно, Росія своїми діями і Захід своєю бездіяльністю компроментує режимне розповсюдження. Тобто ситуація, коли є ядерна держава, яка здійснює акт агресії, акт окупації проти іншої країни, не ядерної, це підриває режимне розповсюдження. І є багато допорогових держав, які дивляться на це все, частина з яких союзники Сполучених Штатів Америки, і в них немає певності, чи Америка виконає ці зобов'язання щодо них у рамках розширеного стримування. Наприклад, Республіка Корея, яка під ядерною парасолькою американською в рамках союзницьких угод, але яка має Північну Корею під боком. На сьогоднішній момент 70% населення Південної Кореї за отримання ядерної зброї. Тобто імовірність розмивання режиму нерозповсюдження зростає, але Україна точно не повинна бути першою, хто підриватиме цей режим нерозповсюдження далі. Тобто, якщо він буде зазнавати краху, якщо почнуть з'являтися світі, на Корейському півострові, на Близькому Сході, в Європі додаткові ядерні держави, тоді нічого не стримуватиме і Україну. Але навіть в цих умовах варто пам'ятати, що ядерна зброя - це зброя стримування. Це не зброя перемоги в війні, тому що, знову ж таки, і в іншої сторони - в Росії, є ця зброя. І як це люди уявляють, що ми будемо це використовувати як власне засіб ведення бойових дій, так воно ж в обидва боки може літати. У Росії є концентрація населення в європейській частині, навколо великих міст, що робить їх особливо вразливими. Ну так і в нас є ця концентрація людей в найбільших містах, що робить нас вразливими. Тому треба враховувати ці нюанси, пам'ятати про те, чим є ядерна зброя, але скажемо так, все більше у світі статей про те, що в оцих умовах, які є, це не лише російсько-українська війна, це інші регіональні історії, це непевність щодо американських гарантій безпеки, режим нерозповсюдження, якому там всього-на-всього 55 років. Він, в принципі, його майбутнє якби все більше під питанням.