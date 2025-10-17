Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Міністри провели зустріч у Кошицях у рамках третього раунду міжурядових консультацій під керівництвом прем'єр-міністрів України Юлії Свириденко та Словаччини Роберта Фіцо.

"Ми обговорили ключові питання нашого двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та вступу до ЄС — разом з Молдовою та без розриву відносин",- йдеться у повідомленні.

Юрай Бланар заявив, що Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро, у відповідь на повідомлення про нещодавні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

Зазначається, що Словаччина також надасть 300 тисяч євро на будівництво укриттів у школах, розташованих у прифронтових регіонах України, в рамках двосторонньої співпраці.

"Ще однією ключовою темою було співробітництво в галузі оборони, зокрема використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL. Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі", - наголосив очільник МЗС України.

Під час зустрічі міністри обговорили майбутній 19-й пакет санкцій, який очікується до ухвалення найближчим часом. Водночас Сибіга акцентував на важливості повного використання заморожених активів РФ для фінансової підтримки України.

Міністр закордонних справ України також повідомив про плани відкрити Генеральне консульство у Пряшеві до кінця року з метою покращення консульського обслуговування українців у східній Словаччині.