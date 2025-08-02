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Головна оборона та безпека США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні, - Reuters

США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні, - Reuters

Марія Музиченко
2 серпня, 2025 субота
00:38
оборона та безпека україна танк

Для посилення України зброєю Сполучені Штати та НАТО розробляють механізм, згідно з яким країни Альянсу фінансуватимуть купівлю або передачу американського озброєння

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

США, країни НАТО та Україна розробляють новий механізм для надання американської зброї Києву. Згідно з ним Україна складатиме списки своїх пріоритетних потреб (PURL) на суми до 500 мільйонів доларів, а союзники з Альянсу, за координації Генсека Марка Рютте, домовлятимуться, хто профінансує або надасть необхідне озброєння.

За словами джерела, завдяки новому механізму союзники планують надати Україні зброї на $10 мільярдів. Терміни постачання поки що не уточнюються.

Зазначається, що якщо країна НАТО передає зброю Україні, то завдяки новому механізму вона може прискорено поповнити свої запаси в США, обійшовши тривалі процедури. Для цього країна має сплатити Сполученим Штатам наперед. Як повідомило джерело, союзники також можуть просто оплатити постачання зброї в Україну напряму через НАТО або Міністерство оборони США.

  • 1 серпня у США двоє сенаторів від Республіканської та Демократичної партій представили законопроєкт, який передбачає надання Україні багатомільярдної допомоги протягом наступних двох років.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
НАТО
США
зброя для України
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