США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

США, країни НАТО та Україна розробляють новий механізм для надання американської зброї Києву. Згідно з ним Україна складатиме списки своїх пріоритетних потреб (PURL) на суми до 500 мільйонів доларів, а союзники з Альянсу, за координації Генсека Марка Рютте, домовлятимуться, хто профінансує або надасть необхідне озброєння.

За словами джерела, завдяки новому механізму союзники планують надати Україні зброї на $10 мільярдів. Терміни постачання поки що не уточнюються.

Зазначається, що якщо країна НАТО передає зброю Україні, то завдяки новому механізму вона може прискорено поповнити свої запаси в США, обійшовши тривалі процедури. Для цього країна має сплатити Сполученим Штатам наперед. Як повідомило джерело, союзники також можуть просто оплатити постачання зброї в Україну напряму через НАТО або Міністерство оборони США.