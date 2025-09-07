Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю

Авіабаза "Українка" в Амурській області РФ стала основним притулком для російських стратегічних бомбардувальників. Такий крок безумовно став українським успіхом, адже літаки Кремля тепер змушені літати удвічі далі й швидше зношуються.

Детальніше про цю далеку авіабазу, чи може повторитися історія з "Павутиною #2" та порівняння з Чорноморським флотом, розповість Еспресо.

Авіабаза Українка: історія та значення

Відстань від українського кордону до аеродрому "Українка" в Амурській області, фото: Google Maps

Авіабаза "Українка" розташована майже за 6 тис. км від українського кордону. Це як відстань від Лондона до Вашингтона. "Українка" в Амурській області Російської Федерації, поруч Китайського кордону та за тисячу кілометрів від КНДР та Японії.

Аеродром отримав назву за найближчим населеним пунктом – селом Українка в Серишівському районі, де ще з часів Російської імперії заселилися українські переселенці.

Історія авіабази бере початок у радянські часи. Вже у 50-х роках вона функціонувала і була однією з шести радянських баз, здатних обслуговувати важкі стратегічні бомбардувальники. Адже аеродром має бетонну злітно-посадкову смугу довжиною 3500 м.

З 1960-х років на "Українці" базувалася 251-ша окрема ескадрилья стратегічних бомбардувальників-заправників М-4, які забезпечували дозаправлення в повітрі для літаків, що виконували польоти над Тихим океаном. У 1980-х роках на авіабазі розміщувалося командування 73-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, оснащеної літаками 3М, а згодом – модернізованими Ту-95К-22.

Сьогодні на авіабазі дислокуються 326-та важка бомбардувальна авіаційна дивізія, до складу якої входять 182-й гвардійський Севастопольсько-Берлінський та 79-й важкі бомбардувальні авіаполки. Вони озброєні стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95МС, а також літаками Ту-22М3, переведеними з авіації Тихоокеанського флоту.

Ця авіабаза одна із трьох основних тилових вузлів стратегічної авіації РФ – поряд із Енгельсом та Белою. Після успіхів українських сил, "Українка" стала ключовим елементом російської дальньої авіації, адже тут розміщені Ту-95МС здатні нести крилаті ракети, зокрема Х-101, які Росія використовує для ударів по Україні.

Віддалене розташування в авіабази робить її фактично невразливою до прямих атак з території України. Адже крайня найпотужніша українська розробка "Фламінго", може пролетіти 3 тис. км. Однак це не означає, що "Українка" в безпеці від українських ударів.

Операція "Павутина" та удари по російських авіабазах

Операція "Павутина", фото: відкриті джерела

1 червня цього року Служба безпеки України провела унікальну операцію "Павутина", спрямовану на знищення російської стратегічної авіації. У рамках операції дрони атакували чотири російські авіабази: "Бєлая" (Іркутська область), "Оленья" (Мурманська область), "Дягілєво" (Рязанська область) та "Іваново" (Іванівська область). За даними СБУ, було уражено 41 літак, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3 та А-50, що становить близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. Орієнтовна вартість знищеної авіації оцінюється в понад 7 мільярдів доларів.

Операція готувалася понад 18 місяців. Логістика операції була надзвичайно складною: FPV-дрони переправлялися до Росії, ховалися в мобільних дерев’яних будиночках на вантажівках, звідки дистанційно запускалися для ударів. Атака по авіабазі "Бєлая" стала першим ударом українських дронів по Сибіру, а по "Оленья" – по об’єкту, де базуються літаки, здатні нести ядерну зброю.

Важливо сказати, що авіабаза "Українка" також була однією з цілей операції "Павутина". Однак удар по ній не вдався через загоряння вантажівки з дронами на шляху до аеродрому, які після цього детонували. Тобто у майбутньому вона цілком може знову опинитися під прицілом українських сил. Адже навіть Далекий Схід для грамотно спланованих операцій за участі сучасних безпілотних технологій уже не є гарантією безпеки.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергообʼєктах, і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти у темряві ніхто не буде", - нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, натякаючи на нові дальні удари, якщо росіяни продовжать бити по українській енергетиці.

Перебазування російської авіації до "Українки"

Авіабаза "Українка", фото: Вікіпедія

Після операції "Павутина" та попередніх атак на аеродроми, Росія почала переміщати свої стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС, до авіабази "Українка".

Про це ще на початку червня анонсував авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко у коментарі LIGA.net. Він відзначив, що таке розміщення ускладнить логістику атак.

"Показові акції час від часу вони зможуть робити, але такої регулярності нальотів, як було торік, вони вже не витримають", – зауважив Романенко.

Вже у середині червня експерти з OSINT-аналітика AviVector писали, що росіяни почали перебазовувати свої стратегічні бомбардувальники на Далекий Схід. Тоді бомбардувальники Ту-160 росіяни розосередили на аеродромах "Єлізово" на Камчатці, "Анадир", що на Чукотці, та "Борисоглібське" поблизу Казані.

А вже на початку вересня, голова СБУ Василь Малюк повідомив, що росіяни почали використовувати меншу кількість літаків під час обстрілів, оскільки перемістили вцілілі після "Павутини" бойові літаки на авіабазу дальньої авіації "Українка" в Амурській області.

"Це правда, що під час ракетно-шахедних обстрілів вони працюють з меншою кількістю літаків. Вони були змушені перемістити свої дальні стратегічні літаки в найсхіднішу точку – на аеродром "Українка". Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі. І це прискорює зношення деталей літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс", – сказав Малюк.

Простіше кажучи, тепер стратегічна авіація РФ віддалена від українського фронту, її логістика ускладнена, а знос пришвидшується, також знижується оперативна ефективність ударів. Та й "безпечної бази" у росіян більше не існує, а це дуже нагадує про успіхи в Чорному морі. Не дарма у The Washington Post порівнювали "Павутину" з атакою на Перл-Гарбор, наголошуючи, що Україна здатна переписувати правила війни.

Паралель з Чорноморським флотом – теж "втеча від дронів"

морський дрон-камікадзе Magura V5, фото: Reuters

Як сказав Бабелю американський дослідник Джеймс Роджерс (Інститут технологічної політики, Корнель), дрони зараз — це сучасний "автомат Калашникова", який дешевий і ефективний фактично для будь-яких цілей.

"Українські інновації у сфері морських безпілотників не поступаються за важливістю інноваціям у технологіях повітряних дронів. Зведення нанівець російського флоту в Чорному морі завдяки дронам на кшталт "Sea Baby", а потім ще й встановлення на ці дрони ракетних систем для збиття бойових вертольотів – за цим світ спостерігає так само пильно, як і за "Павутиною", - відзначає експерт.

Справді, ситуація з російською стратегічною авіацією має багато спільного з відступом Чорноморського флоту РФ. Українські морські дрони-камікадзе разом із береговими ракетами "Нептун" успішно "зігнали" Чорноморський флот РФ з Криму у східну частину Чорного моря.

Як відзначив розвідувальний аналітик Ісаак Зейтц, українські атаки змусили РФ передислокувати кораблі зі зручного Севастополя у куди менш зручний Новоросійськ, що знизило оперативні можливості флоту.

"Операції України в Чорному морі, безумовно, обмежили військово-морські можливості Росії, але Чорноморський флот не бездіяльний. У міру продовження війни Росія коригує свою тактику і стратегію, щоб захистити себе від асиметричних операцій України. Однак для флоту такого розміру, як російський, ці невдачі дивовижні і, чесно кажучи, непростимі", - каже Зейтц.

І це при тому, що в України практично не має свого бойового флоту! Що ще раз підкреслює важливість новітніх розробок для сучасних війн. Українські дрони демонструють здатність країни створювати інноваційні способи, які часто зводять нанівець переваги Росії в традиційних озброєннях.

Паралель із Чорноморським флотом показує головне — Росія змушена тікати з власних ключових баз, які ще вчора вважала недосяжними для України. Так само як кораблі РФ втратили контроль над морем довкола Криму, стратегічна авіація, що перебазувалася на "Українку", фактично визнала успішність українських асиметричних відповідей, які руйнують плани Кремля та змушують переглянути свій наратив про "непереможність".

