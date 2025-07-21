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Головна оборона та безпека Стратегія України може полягати в тому, щоб підлаштуватися під нову військову доктрину США, - експерт-міжнародник Несвітайлов
Ексклюзив

Стратегія України може полягати в тому, щоб підлаштуватися під нову військову доктрину США, - експерт-міжнародник Несвітайлов

Євген Козярін
21 липня, 2025 понедiлок
20:49
оборона та безпека Пентагон

В Україні з США буде формат взаємодії пов'язаний з можливою угодою щодо співпраці в розробці та виготовленні безпілотників

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Він прокоментував відсутність очільника Пентагону Піта Гегсета на "Рамштайні" 

"Я не вважаю, що це настільки важливо, тому що Сполучені Штати Америки взагалі не залучені до допомоги Україні в форматі "Рамштайн", - сказав політолог.

На його думку, у нас з США буде інший формат взаємодії.

"Зокрема пов'язаний з можливою угодою щодо співпраці в розробці та виготовленні безпілотників. Наша стратегія, як я розумію, зараз полягає в тому, щоб підлаштуватись під нову військову доктрину США, куди буде включений акцент саме на малих безпілотних системах", - зазначив Несвітайлов.

Експерт вважає, що Україна зі своїм унікальним досвідом може налагодити партнерські взаємовідносини і вийти на приватних підрядників в США і в першу чергу залучити кошти через них.

"Тобто, якщо не виходить напряму з державного бюджету смикнути у Сполучених Штатів Америки, можна через підрядників це зробити, бо в будь-якому випадку, Штати будуть ці замовлення робити через приватних підрядників, вони вже будуть звертатись до України. Трохи, звісно, через посередників, але маємо що маємо", - підсумував він.

 

Теги:
Світ
Україна
зброя
США
допомога США Україні
зброя для України
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