У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони

Про це повідомили на сайті Міноборони.

"DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у жовтні до платформи отримають доступ 130 бригад: 12 учасників пілотного проєкту та ще 118 підрозділів, що воюють на різних напрямках фронту. Для реалізації цього рішення виділено додаткові 1,5 млрд гривень, які Генштаб розподілить між військовими частинами.

Платформа наразі включає FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу, однак надалі асортимент поповниться іншими типами БПЛА, роботизованими комплексами, засобами РЕБ/РЕР та боєприпасами.

У Міноборони також анонсували нові функції маркетплейсу, зокрема:

"Конструктор дронів", що дозволить військовим кастомізувати конфігурації дронів під конкретні бойові задачі та ситуацію на фронті. Запуск запланований до кінця року.

Сервісні звернення для онлайн-консультацій, що дозволить оперативно отримувати технічну підтримку.

Рейтингова система, яка дасть змогу залишати оцінки та відгуки про отримані товари і досвід користування.

"З першого замовлення в маркетплейсі 31 липня через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронів та РЕБ (разом з програмою Армія дронів бонус)", - додали у відомстві.