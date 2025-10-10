Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

Наскільки масштабною є допомога Китаю Росії у розвідці та що загалом сьогодні може Піднебесна в цій сфері? Експерт зауважує, що США вже відзначали передачу Китаєм супутникової інформації росіянам, наклавши у 2023 році санкції на компанію Spacety Luxembourg SA, котра є дочірньою фірмою китайської компанії Spacety. Spacety надавала супутникові знімки, зроблені над Україною, російській компанії Terra Tech, і надалі ці знімки використовувалися підрозділами ПВК "Вагнер" при веденні операцій на Донбасі. У квітні 2025 року США звинуватили китайську компанію Chang Guang Satellite Technology Co Ltd (CGSTL) у передачі розвідувальних даних хуситам.

"Сама Росія наразі утримує близько 160 активних супутників, з яких до 100 виконують військові функції. Однак, колаборація між РФ та Китаєм явно дає синергетичний ефект для обох країн "осі зла" - вони отримують кращу військову навігацію, кращий зв`язок і якісніше та ширше перекриття земної поверхні для отримання розвідувальної інформації, в тому числі для цілевказання з метою завдавати удару", - коментує Самусь.

Своєю чергою, Україна з 2022 року формує свої можливості у сфері супутникової розвідки на основі інформації від США та інших союзників по НАТО, хоча й з регулярними політичними та технічними нюансами.

Експерт згадує, що у 2022–2024 роках США дали Україні безпрецедентний доступ до супутникових даних: прямі закупівлі комерційної SAR, фінансування комерційних знімків у пакетах допомоги США, інтеграцію розвідданих у нашу систему управління боєм. А у березні 2025-го США різко "поставили на паузу" обмін розвідінформацією і доступ до каналів комерційної зйомки (GEGD/Maxar), що внесло негативні корективи у наші спроможності для планування та завдання глибинних ударів по російській території. "І хоча через певний час США поновили передачу інформації, ця ситуація продемонструвала уразливість нашої залежності від США. Наразі, наші партнери надають нам критично важливу супутникову інформацію, однак її залежність від політичних настроїв та фінансових інструментів, вимагає створення власного кістяка космічної розвідки в Україні", - констатує Самусь.

Він зауважує: Україна змогла інтегрувати потік інформації від партнерів у бойові цикли та ефективно її використовувати для ураження цілей противника, однак без стійкого, суверенного доступу до космічних розвідданих Сили оборони України не можуть повноцінно реалізувати потенціал наявної та перспективної високоточної зброї, оперативно-тактичної взаємодії військ та стратегічного стримування противника.

"Іншим словами, Україна потребує створення повноцінної космічної інфраструктури, яка б мала включати національні системи виведення на орбіту, космічне угруповання на орбіті, наземні комплекси та відповідну нормативно-правову базу", - коментує експерт.

"Загалом, на фоні китайсько-російського космічного дуету, який починає вже напряму загрожувати Україні та НАТО через спільне використання воєнних супутників для цілевказання для ракетних та дронових ударів, створення Україною власних Космічних військ з відповідною інфраструктурою виглядає не лише логічним, але й нагальним. Формування цілісної системи добування та використання космічної розвідувальної інформації для оперативного та стратегічного використання Силами оборони України, надасть Україні нових спроможностей та безумовно більшої стійкості у протистояння російській агресії. Водночас прогнозована складність та очевидна ресурсозатратність цього процесу, вимагає збереження і нарощування співпраці з США та європейськими партнерами у сфері космічної розвідки", - резюмує Михайло Самусь.



