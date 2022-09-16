Про це президент Зеленський розповів у власному твіттері.

Зеленський поінформував президента Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті та обговорив із ним подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії.

"Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ", - додав президент.

15 вересня у Фінляндії арештували активи депортованих росіян на €189 млн. До списку конфіскованого майна входить велика кількість нематеріальних активів, таких як дебіторська заборгованість, акції та кошти на рахунках.

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