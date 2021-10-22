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Оборонний комітет рекомендував Раді усунути суперечності в законі про олігархів

22 жовтня, 2021 п'ятниця
13:25
Суспільство Федір Веніславський

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував нардепам усунути суперечності у законі про олігархів

Про це повідомив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський, передає РБК-Україна.

Зазначається, що комітет проаналізував стенограми засідань комітету та пленарного засідання ВР під час розгляду та голосування за закон та виявив декілька суперечностей та неузгодженостей в статтях 5, 7, 9.

Веніславський зауважив, що в статті 5 закріплено право особи, щодо якої розглядається питання про визнання її олігархом, подати письмові пояснення та документи, а також право надати усні пояснення на відповідному засіданні РНБО. Одночасно не було закріплено кореспондуючого обов‘язку РНБО.

За його словами, також не було закріплено права такої особи відмовитися від надання усних пояснень під час засідання РНБО.

У свою чергу, у статтях 7 та 9, якими визначено порядок включення до Реєстру і виключення з нього інформації про осіб, яких визнано олігархами та негативні наслідки такого включення, було допущено неточності за якими негативні наслідки могли бути поширені і на осіб, які подаватимуть декларацію про контакти з олігархами.

"З метою усунення вказаних суперечностей і неузгодженостей, Комітет на своєму засіданні 22 жовтня ухвалив рішення звернутися до голови Верховної ради України з пропозицією усунути їх відповідно до статті 131 закону України про Регламент Верховної ради", - наголосив Веніславський.

Так, згідно зі статтею 131 Регламенту у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради може внести на розгляд парламенту пропозиції щодо їх усунення.

Він додав, що обговорення та голосування кожної із пропозицій відбувається в порядку голосування пропозицій і поправок. Після завершення розгляду пропозицій нове голосування щодо прийняття закону в цілому не проводиться.

 

  • Нагадаємо, ​​Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
  • Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
  • 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Володимира Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
  • Згодом ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
  • Колишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ.
  • Голова ВР Руслан Стефанчук прокоментував заяви Разумкова про те, хто має підписати закон "про олігархів".

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Верховна Рада
олігархи
закон
новини України
Федір Веніславський
деолігархізація
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