ОБСЄ зафіксувала трикратне збільшення порушень “тиші” на Донбасі
В ОБСЄ заявили про трикратне збільшення кількості порушень режиму тиші у зоні проведення ООС
Про це заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, передає пресслужба ОБСЄ.
"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, і проблеми стають все гостріше", - заявив він.
Чевік зазначив, що порушення режиму припинення вогню, позбавлення, з якими стикаються мирні громадяни, і обмеження свободи пересування СММ стали більш серйозними.
"Місія відзначила трикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Бойові дії відбувалися у більшій кількості місць уздовж лінії зіткнення, і спостерігається помітне зростання використання більш смертоносних і руйнівних видів зброї, а разом з ними і більшого збитку цивільній інфраструктурі", - наголосив він.
Чевік зауважив, що в період з 21 березня по 6 червня місія зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Він додав, що майже 75% цих втрат відбулися через міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Представник ОБСЄ заявив, що сторонам необхідно "терміново домогтися прогресу у виконанні зобов'язань, пов'язаних з протимінною діяльністю".
Головний спостерігач СММ додав, що свобода пересування цивільних як і раніше жорстко обмежується через лінію зіткнення, і закликав відкрити всі відповідні блокпости, в тому числі нові в Золотому і Щасті.
Чевік закликав сторони повернутися до конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.
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