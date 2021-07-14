ОБСЄ зафіксувала важке озброєння в ОРДО, окупанти заважають роботі місії
Місія ОБСЄ зафіксувала танки, гаубиці, міномети і гармати на окупованій Донеччині
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ,
У місцях відведення озброєння зафіксували 3 гаубиці Д-30 ("Жаба").
Поза виділеними місцями зберігання СММ зафіксувала 57 одиниць озброєння на 2 полігонах в ОРДО.
Йдеться про 30 танків у селищі Тернове.
У районі Покровки безпілотники помітили 6 гаубиць типу "Жаба" і "Гвоздика".
Там же терористи розмістили 3 гармати (МТ-12, "Рапіра", 100 мм), 15 танків (Т-64 - 4 одиниці, Т-72 - 11 одиниць) і 3 міномети.
Також 4 самохідних гаубиці були виявлені в районі селища Тернове.
На блокпості "ДНР" в районі Козацького 2 терориста не пропустили патруль ОБСЄ
Ще один інцидент стався на блокпості окупантів в районі Заїченко - озброєний терорист не пропустив патруль місії. Окупанти заявили, що "в тривають роботи з розмінування".
На ще одному блокпості формувань на околиці Хрещатицького 3 окупанти не пропустили патруль. Причина відмови - аналогічна.
У Приморському 3 терористів не пропустили патруль в Набережне. Послалися на те ж "розмінування".
ОБСЄ повідомляє про обстріли своїх безпілотників на Луганщині. У Трьохізбенці спостерігачі чули 2 постріли зі стрілецької зброї, а в Кадіївці 55 пострілів.
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